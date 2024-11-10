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İzmir YMMO Başkanı Zengin: Enflasyon düzeltmesi vergisiz olmalı

Ege Bölgesi’nin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları’nın üye olduğu Ege Odaları Platformu toplantısı, ilk kez İzmir YMMO ev sahipliğinde yapıldı.

Haber Merkezi
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İzmir YMMO Başkanı Zengin: Enflasyon düzeltmesi vergisiz olmalı
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İZMİR / EKONOMİ

Ege Odaları Platformu toplantısında 2024’ün serbest muhasebeci ve mali müşavirler için zor bir yıl olduğunu söyleyen İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, “Vergide adalet için enflasyon düzeltmesi, 2025’ten itibaren vergisiz olmalı” dedi.

Enflasyon düzeltmesi yapmanın zor olmadığını, asıl sıkıntının dönem içerisinde birden fazla bilanço hazırlamak olduğunu söyleyen Zengin, “Bunun dışında bir diğer sorun da enflasyon düzeltmesinden vergi alınması. Yılsonunda yapılacak sağlıklı bir değerlendirme ile öncelikle 50 milyon TL altında cirosu olan işletmelere geçici vergi dönemlerinde uygulanan enflasyon düzeltmesi muafiyetinin yılı kapsayacak şekilde sonuçlandırılması doğru olacaktır” diye konuştu.

Büyük ölçekli işletmelerde enflasyon düzeltmesinin getireceği vergi yükünden koruma sağlayacak kalemlerin daha fazla olduğunu ancak KOBİ’lerde bunların olmadığının altını çizen Zengin, “Bu sebeple büyük işletmelerin çoğuna vergi çıkmazken, KOBİ’ler için ilave vergi yükü ile karşılaşılıyor. Vergide adalet için enflasyon düzeltmesinin vergisiz yapılması gerekiyor. Büyük işletmeden vergi almayıp KOBİ’den alınması vergide adalet ilkesini zedeler. Bu nedenle hükümetimizin bu sorunu tümden çözmesi gerekiyor. Bu amaçla da enflasyon düzeltmesini vergisiz bir şekilde çözüme kavuşturması gerekir düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

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