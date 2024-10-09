Ege Tat Fırın ve DEÜ iş birliğiyle, hizmet sektöründe profesyoneller yetişecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Gastronomi Bölümü ile Ege Tat Fırın arasında imzalanan eğitim işbirliği protokolü kapsamında kalite geliştirme programının ilk eğitimleri verildi. İlk eğitimleri, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Avşar Kurgun’un verdiği tanışma toplantısında konuşan Ege Tat Fırın Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Söğüt, “Uzman akademik kadrolardan aldığımız pratik ve teorik eğitimlerle Ege Tat Fırın’ı daha ileri taşıyacağız. Aynı zamanda sektöre de bu anlamda önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sektörün daha da gelişmesi için üniversiteler ile diğer işletmelerin de buna benzer işbirliği yapmaları konusunda öncü olmak istediklerini dile getiren Söğüt, “Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciye sunabilmek, Anadolu’nun lezzetlerini Avrupa’ya ve dünyaya tanıtmak üzere çıktığımız yolda, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi’yle işbirliğimiz sayesinde hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Hijyen ve gıda standartlarını daha da yükseltme, misafir memnuniyetini artırma, kurum kültürünü geliştirme gibi hem işletmelerimize hem de sektöre fayda sağlayacak çok sayıda eğitim alacağız. Aynı zamanda, üniversite ve işletmeler arasında iş birliklerinin gelişmesi için yapılan protokolün örnek ve öncü olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Deneyimler de paylaşılacak

Ege Tat Fırın’la çalışmaları doğrultusunda kısa zamanda uzun bir yol kat edildiğini söyleyen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Günlü Küçükaltan, “Ege Tat Fırın, oldukça vizyoner bir bakış açısıyla bizlere geldi ve birlikte çalışma kararını verdik. Bu süreçte çok çalıştık ve detaylı bir içerik hazırladık. Eğitim tablosunda hayatla iç içe olan çok sayıda konu var. Ayrıca, sektörün önde gelen işletmelerinde çalışmış olan, satış ve pazarlamaya ilişkin bir profesyonel de eğitimler kapsamında deneyimlerini paylaşacak. Zengin bir kadro ve içerikle sektöre ve Ege Tat Fırın’a katkı vermek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde neler var?

Eğitimler kapsamda; iletişim teknikleri, servis teknikleri ve uygulamaları, müşteri ilişkileri ve şikayet yönetimi, sürdürülebilir işletme uygulamaları, hijyen ve gıda standartları, etik ve iyi yönetişim uygulamaları eğitimleri verilecek. Ayrıca, satış ve misafir memnuniyet hedeflerine yönelik stratejiler, ekip üyelerinin memnuniyetinin ve amaca yönelik çalışma istekliliğinin artırılması, liderlik ve kurum kültürünün tüm ekiple paylaşılması, başta olmak üzere, yönetici eğitimi ve usta eğitimleri de yer alacak. Protokol kapsamında, süreç içinde yeni eğitimler, yeni hizmetler de eklenebilecek.