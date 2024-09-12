Egeli tekstilciler iyi uygulama örneklerini yerinde görecek

İZMİR / EKONOMİ

4 başlıkta danışmanlık alan Egeli tekstilciler, yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında 15-19 Eylül 2024 tarihlerini kapsayacak şekilde Hollanda’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, “Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi”ne katılan firmaların iyi uygulama örneklerini yerinde görme olanağı bulacaklarını dile getirdi.

Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum sağlaması gereken ilk 5 sektör arasında yer aldığının altını çizen Eskinazi, “Bu ticaret heyetiyle amacımız, dünyadaki çevreyi koruyan döngüsel ekonomi şartlarını firmalara adapte ederek rekabet gücümüzü bu yönde arttırabilmek. İklim değişikliğinin etkilerini dünya her geçen gün çok daha fazla hissediyor. Dünya’daki karbon salınımını 2050 yılına kadar sıfırlayacak adımları her birlikte atmamız gerekiyor. Bu nedenle tekstil sektöründe döngüselliği maksimum seviyede artırmak zorundayız. Bu amaçla, Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE projesi kapsamında18 firmanın katılımı ile Enerji Verimliliği Danışmanlığı, İklim Değişikliği ile Mücadele/ ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi Yönetimi Danışmanlığı, ISO 14001 Çevre Yönetimi Danışmanlığı ve Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi) Danışmanlığı başlıklarında dört danışmanlık aldık. Yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında da Hollanda’ya yapacağımız sektörel ticaret heyetiyle iyi uygulama örneklerini yerinde göreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde yıllık 30 milyar dolar seviyesinde ihracat yaptığını hatırlatan Eskinazi, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde Avrupa Birliği’nin ana pazar konumunda olduğunu hem AB pazarındaki konumumuzu koruyabilmek hem de sürdürülebilirlik adımlarını güçlü bir şekilde atmak için AB Yeşil Mutabakatının ortaya koyduğu şartları yerine getirmenin öncelikli ev ödevleri olduğunu sözlerine ekledi.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin Hollanda sektörel ticaret heyetine 8 firmadan 10 temsilci katılım sağlayacak. Heyet ile sektördeki şirketlerin sürdürülebilir ürün veya hizmetlerini uluslararası bir kitleye sunmaları ve daha sürdürülebilir ve döngüsel üretim yöntemlerine geçişe aktif olarak katkıda bulunmaları hedefleniyor.