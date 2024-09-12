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KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayı verisiyle birlikte yıllık cari açık 5.9 milyar dolar gerileyerek 19 milyar 85 milyon dolar oldu. Ağustos ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi
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EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Temmuz ayında cari denge 566 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde, dış ticaret açığındaki gerileme ile hizmet gelirlerinin katkısının etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı geçen yıla göre 5.7 milyar dolar gerileyerek 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise geçen yıl 6.1 milyar dolar olurken, bu yıl 6.9 milyar dolar oldu. Temmuz ayı verisiyle birlikte yıllık cari açık 5.9 milyar dolar gerileyerek 19 milyar 85 milyon dolar oldu” dedi.

“Dış ticaret açığında yüzde 43.4’lük azalma oldu”

Zeytinoğlu, ağustos ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyleyerek, “Ağustos ayında ihracattaki artış ve ithalattaki gerilemeyle dış ticaret açığında yüzde 43.4’lük azalma oldu. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açığa yansıyacağını ve turizm gelirlerinin de katkısıyla, ağustos ayında da yıllık açıktaki gerilemenin devam edebileceğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

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