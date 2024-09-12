Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Okyay: Enflasyon sorununa neşter atılmalı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

İş dünyası olarak son birkaç yıldır uluslararası ve yerel kaynaklı pek çok sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarının altını çizen Osman Okyay; piyasalardaki belirsizliklere rağmen iş insanlarının koşullara adapte olmak için büyük çaba sarf ettiğini ve önümüzdeki dönemde atılacak stratejik adımlarla daha güçlü bir noktaya ulaşmak için çalışacağını belirtti.

İhracat hedefinin tutturulabilmesi için döviz kurlarının önemine dikkat çeken Okyay şunları söyledi:

“Ağustos ayı itibarıyla aylık enflasyon yüzde 2,47, yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti. Enflasyon tarafında yavaş yavaş arzu ettiğimiz yönde ilerleme görmeye başladık. Bunun devamının geleceğini Orta Vadeli Program (OVP)'den anlıyoruz. Bu noktada piyasaların ve özellikle de vatandaşların buna inanması, ikna olması, hedefin gerçekleşmesi yolunda çok önemli bir psikolojik etken. Diğer yandan konunun önemli bir boyutu da enflasyonla mücadele ederken üretim, ihracat, istihdam ekosistemini yani reel sektörü koruyabilmek ayrı önem taşıyor. Yine OVP’da ihracatın kademeli olarak artırılarak 2026’da 302 milyar dolara ulaşması, cari açığın da bu dönemde düşürülmesi hedefi yer alıyor. Özellikle ihracat hedefinin tutturulabilmesi için döviz kurları büyük önem taşıyor. 2024 için öngörülmüş olan kur, ihracatçıyı ve ihracata çalışan sektörleri ciddi şekilde zorluyor. Firmalarımız, çoğu zaman müşteri kaybetmemek için kardan fedakârlık göstererek ya da zararına ihracat yapıyor. İhracat gücümüzün korunması için bu konuda neler yapılabileceğinin detaylıca çalışılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte programda yer alan vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, yatırımı teşvik etme ve gelir politikalarında sosyal adaletin sağlanması gibi hedefleri çok olumlu bulduğumuzu dile getirmek isterim. Atılacak stratejik adımların, bozulan makroekonomik dengenin yeniden kurulmasına katkı sağlamasını umarım. Çok zor zamanlardan geçiyoruz, ama önümüzdeki dönemde, kararlılıkla hedeflerimize odaklanıp, yeni projeler ve iş birlikleriyle sanayimizin, iş dünyamızın rekabet gücünü arttırırsak zorlukları avantaja dönüştürebileceğimizden şüphem yok” şeklinde konuştu.

‘Turizm, işgücü piyasasında istihdam kaynağı’

Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip sektörlerden birinin de turizm sektörü olduğunu vurgulayan Okyay; “Turizm sektörünün cari açığın kapatılmasında çok büyük katkısı var. Bu yıl Türkiye’nin turizmde hedefi 60 milyon turist-60 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak. Turizm sektörü aynı zamanda işgücü piyasasında da büyük bir istihdam kaynağı. Bu anlamda da gelir dağılımını dengeleme ve bölgesel kalkınmayı destekleme açısından değerli bir sektör. Son günlerde Çanakkale’mizde çok önemli bir kültür-turizm etkinliği olan Türkiye Kültür Yolu Festivali gerçekleşiyor. 31 Ağustos’ta başlayan festivalin hem Çanakkale’nin turizmi ve ekonomisini canlandırmada büyük katkısı oluyor hem de şehrimizin marka değeri yükseliyor. Bu tür etkinliklerin sayısının artmasını ve şehrimize daha büyük katkılar yapmasını diliyorum” dedi.