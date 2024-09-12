Karakaya: Yagi Tayfunu, akıllı şehirlerin önemini gösteriyor

ADANA / EKONOMİ

Çin’in Hainan adasındaki yaklaşık 400 bin kişinin Yagi'nin gelişinden önce güvenli bir yere tahliye edildiğini belirten SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, şöyle devam etti:

“Yagi Tayfunu, 203 km/h hızla esen rüzgarları ve aşırı yağışlarıyla bölgedeki şehir yaşamını felç etmiş durumda. İklim krizini yönetmek için, şehirlerin enerji verimliliği artırılarak, iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkeler, yaşamı felç eden ve birçok kişinin ölümüne, yararlanmasına neden olan, insanları evsiz bırakan bu tür felaketlere karşı daha dayanıklı altyapılar geliştirme harekete geçmiş durumda. Bunun da önlemleri akıllı şehir vizyonuyla alınıyor.”

“Şehirlerimizi ‘akıllı şehir’ vizyonu ile güçlendirmeliyiz”

SAMPAŞ olarak, akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 44 yıldır bilişimin gücünü kullanarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Karakaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dünyamızın yaşadığı son olay, küresel ısınmanın tropikal fırtınaları nasıl daha tehlikeli hale getirdiğine dair uyarılarını doğrular nitelikte. Isınan okyanus suları, bu tür tayfunların daha güçlü ve yıkıcı olmasına yol açıyor. Son yıllarda artan şiddetli fırtınalar, daha fazla enerji toplayarak bölgelerde daha büyük tahribata neden oluyor. Bu durumda yaşamı tehlikeli boyutta etkiliyor. İklim krizinin neden olduğu bu tür felaketler, şehirlerin enerji verimliliği ve dirençli altyapılar geliştirmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Şehirler akıllı şehir çözümleri ve dijital ikiz teknolojilerine yatırım yaparak, şehirlerin bu tür krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için önemli adımlar atıyorlar. Bu teknolojiler, riskleri öngörerek hızlı ve proaktif çözümler sunmamıza olanak tanıyor. Biz de SAMPAŞ olarak bu teknolojinin kentlerimizde kullanılabilmesi, iklim krizinin olası etkilerinin azaltılması için yerel yönetimlerimizle yakın çalışıyoruz.”