Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarından 1,3 milyar dolarlık ihracat

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, 2023 yılında 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türkiye’ye 5 milyar 908 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, birliğin 2023 yılı sonunda ihracat rekoruna imza atarak, yüzde 7’lik artışla 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

EYMSİB’in Kaya Thermal Oteli’nde gerçekleştirilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada birlik bünyesindeki 805 üye firmanın 128 ülke ve bölgeye, 100’ün üzerinde farklı ürün grubunda dünyanın her bir köşesine ihracat yaptığını dile getiren Uçak, “Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmaya çalışıyor ve bütçemizi verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. 2020 yılında başlattığımız UR-GE projemiz Türkiye genelindeki 619 projenin en başarılıları arasına girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında ödülümüzü Ticaret Bakanı Ömer Bolat takdim etti. 2024 yılında da yeni UR-GE projemize başladık. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizde 41 firmamızla yeni bir yolculuğa çıktık. 2026 yılı sonu için belirlediğimiz 2 milyar dolar ihracat hedefine UR-GE Projemiz büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Ege Bölgesi olarak, Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatından yüzde 42 pay aldıklarını ve Türkiye lideri olduklarını söyleyen Uçak, 2024 yılında meyve sebze mamulleri sektöründe son derece önemli bir tanıtım atağı olan Turquality projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

“Tanıtım ve pazarlama çalışmalarında hız kesmiyoruz”

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerindeki ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlaması için fuar ve heyet etkinliklerine de hız kesmeden devam ettiklerini de aktaran Uçak, “Yurt içinde de sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında üretimin kalite ve miktarının devamlılığı, kalıntısız ürün yönetiminin sağlanması için ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’, ‘Gıda Kayıplarının Tespiti’ ve ‘Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele’ projelerimizi kesintisiz sürdürdük. Bu ay başında, ilki büyük ilgi gören ve gelecek nesilleri tarımsal faaliyetlere teşvik eden ‘Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’ nı yeniden başlattık” dedi.

10 firma ödüllendirildi

Türkiye’nin taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu ihracata en çok katkı sağlayan 10 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi. Taze meyve sebze kategorisinde birinciliği, bu sektörde uzun yıllardır Türkiye ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. kazandı. Meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat şampiyonu ise Treko Gıda Sanayi A.Ş. oldu. Yaş meyve sebze sektöründe ödül alan diğer firmalar; Pia-Frucht Gıda, Enjoy Trade, KöllaTurkey ve Cena Dış Ticaret şeklinde sıralanırken; meyve sebze mamulleri sektöründe Sibaş Gıda, Euro İhracat, Yonca Gıda ve Lidya Konservecilik ödül mutluluğu yaşayan firmalar oldu.