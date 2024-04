Ege’nin rekortmen hububat ve yağlı tohum ihracatçıları ödüllendirildi

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Geçen yıl Türkiye’nin 12.3 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatının 1 milyar 680 milyon dolarlık kısmına imza atan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB), başarılı üyelerini ödüllendirdi. Birliğin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan törende ürün gruplarından ilk 3 sırayı alan 18 firmaya ödül verildi. Normfeed Su Ürünleri firması da özel ödül kazandı.

EHBYİB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, birlik olarak bir önceki yıl yüzde 47’lik artışla 1 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatarak, “2023’te bunun üstüne 68 milyon dolar eklendi. Her bir sektörün ihracata katkısı büyük. Birliğimizin geçen yıl yaptığı her 100 dolarlık ihracatın 44 dolarını bitkisel yağ ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Üyelerimizin ihracatlarını arttırmak amacıyla yürüttüğümüz UR-GE projemiz sürüyor. 22 üye firmamızın katılımıyla başlayan projemiz şu an ihtiyaç analizi aşamasında. Önümüzdeki dönemde proje kümemiz dahilinde eğitim, danışmanlık, tanıtım ve yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerini gerçekleştirerek firmalarımıza kurumsal yapılarını güçlendirme, tanıtım olanaklarını arttırma ve yeni pazarlara girme hususlarında çok kıymetli imkanlar sağlayacağız” dedi.

“Hububat ihracatı 7 kat arttı”

Yüksek bir ivmeyle büyümeye devam eden küspeler ve hayvansal yemler sektörünün bu sene de yüzde 32’lik bir artışla 162 milyon dolarlık hacme ulaştığını ifade eden Öztürk, “Bu sene rekor büyümeyi ise hububat alt sektörümüzde yaşadık, hububat ihracatımız 7 kat artarak 93 milyon dolar oldu. Yağlı tohumlarda 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Son yıllarda dikkat çekici büyüme sağlayan alt gruplarımızdan biri olan çikolatalı şekercilik ürünlerinde ise yüzde 74’lük artışla 83 milyon dolarlık ciddi bir ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 38’lik artışla 50 milyon dolara ulaşan hububattan mamul ürünler ise bir diğer gelişmekte olan alt sektör olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.

Bu yıl, birliğin alt sektörleri arasında ihracat sıralamasında ikinci olan küspeler ve hayvansal yemler sektörünü daha yakında tanıma fırsatı bulduklarını belirten Öztürk, “Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret ettik, sektörü tanımaya çalıştık. Eylül ayı sonunda İzmir’de gerçekleştirilen Petİzmir Evcil Hayvan Fuarı’nda katılım sağlayan üyelerimizin stantlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık, sorunlarını dinledik. Önümüzdeki dönemde de sektördeki gelişmeleri daha sıkı takip etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ödül Alan Firmalar

ŞEKERCİLİK MAMULLERİ

1- Ferrero Türkiye

2- Global Brands Unıon Gıda

3- Boztoprak Gıda

YAĞLI TOHUMLAR VE BAHARATLAR

1- Syngenta Tarım

2- Yumurtacılar Zahirecilik

3- Arı Susam

DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ

1- Yüksel Tezcan Gıda

2- Çiçek Yağ Has Un

3- Teknik Tarım

BİTKİSEL YAĞLAR

1- Abalıoğlu Yağ

2- Yonca Gıda

3- Küçükbay

HUBUBAT VE HUBUBATTAN MAMUL ÜRÜNLER

1- Kasara

2- Polen Tohumculuk

3- Syngenta Tarım

KÜSPELER VE HAYVANSAL YEMLER

1- Lider Petfood

2- Çağatay Evcil Hayvan Mamaları

3- DFC Pet

Özel Ödül

Normfeed Su Ürünleri