Türk ihraç ürünleri Venezuela’da vitrine çıkacak

MERSİN / EKONOMİ

AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, ikincisini düzenleyecekleri fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte tüm sektörlerin vitrine çıkarılacağından söz eden Kılıçer, 2023 yılı verilerine göre 16 milyar 921 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip Venezuela’nın yıllık ithalat tutarının ise 9 milyar 798 milyon dolar düzeyinde olduğuna dikkat çekti.

En fazla elektrikli ve mekanik cihazlar, plastikler ve mamulleri, motorlu kara taşıtları, gıda maddeleriyle kauçuk ve kauçuktan eşyalar ithal eden Venezuela’nın en önemli tedarikçileri arasında Çin, ABD, Brezilya’nın bulunduğunu bildiren R. Onur Kılıçer, “115 ülkeden ithalat yapan Venezuela’da Türkiye, 5’inci büyük tedarikçi konumunda bulunuyor. Venezuela pazarında ülkemiz 2021 yılında 299,7 milyon dolar, 2022’de 365,8 milyon dolar, 2023’te 365,4 milyon dolar ihracata imza attı. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın ilkini gerçekleştirdiğimiz eylül ayından itibaren 2024 Nisan ayına dek olan 7 aylık dönemde Venezuela’ya yönelik ihracatımız 182 milyon 236 bin dolardan 201 milyon 946 bin dolara yükseldi ve yüzde 10 düzeyinde artış sağladık” dedi.

“Yıllık ithalat hacmi 500 milyar doları buluyor”

Latin Amerika’yı geleneksel ihracat pazarı olan Orta Doğu'ya alternatif olarak gördüklerini aktaran R. Onur Kılıçer, “Güney Amerika ülkelerinin yıllık ithalat hacmi 500 milyar doları buluyor. Bu coğrafyanın önemli aktörlerinden Venezuela'da hemen her ürüne talep yüksek. Liman ve depo sıkıntısı da bulunmuyor. Venezuela’nın Amerika kıtasındaki gümrük birliğine dâhil olması sebebiyle bu bölgedeki pazarlarda da etkili olabiliriz. İki ülke arasındaki ticaretin güçlenmesi, bu ülkede AKİB’e bağlı ihracatçıların daha etkin olması için çalışmalarımızı yüksek tempoda sürdürüyoruz” diye konuştu.