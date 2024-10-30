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EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: Markalaşma, geleceğin stratejik yatırımı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), düzenlediği ‘Brand Day’ markalaşma günü etkinliği ile marka dendiğinde akla gelen, alanın duayen isimleri üyeleriyle buluşturdu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, markalaşmayı geleceğin stratejik yatırımı olarak değerlendirmek gerektiğini dile getirdi.

Haber Merkezi
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EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: Markalaşma, geleceğin stratejik yatırımı
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DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege’nin ilk ve tek markalaşma gününü hayata geçirdiklerini, markalarıyla çığır açmak isteyenlere ilham vermeyi amaçladıklarını dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer,  “Markalaşma, işletmeler için bir tercih değil, zorunluluk. Markalaşma sürecinde yapılacak yatırımlar, uzun vadede işletmelere geri dönecek en önemli kazanç. Markalaşmaya yatırım yapan işletmeler, değişen müşteri beklentilerine daha hızlı adapte olur, yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak pazarın ötesinde bir değer yaratır. Bu nedenle, markalaşmayı sadece bugünün değil, geleceğin stratejik yatırımı olarak değerlendirmeliyiz. Küresel pazarda var olmak isteyen her işletme, kendini dünya standartlarında bir marka olarak konumlandırmak zorunda” diye konuştu.

Etkinlikte, farklı sektörlerden markaların temsilcileri, markalaşma yolculuklarını, sürdürülebilirlik stratejilerini ve günceli yakalama başarılarını paylaşarak, deneyimlerini aktardılar.

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