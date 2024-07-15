EGOD Başkanı Torun: BYD Ege Bölgesi’ne yeni yatırımları tetikleyecek

İZMİR / EKONOMİ

Dünya devi Çinli BYD, firmasının Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı alması, Ege’deki otomotivcileri sevindirdi. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, bu kararın Türkiye ve bölge için çok önemli bir gelişme olduğuna işaret ederek, yatırımın Ege Bölgesi’ne yeni yatırımları getireceğini ve bölgenin rekabet gücünü daha da artıracağını söyledi.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisini kurarak 2026 yılı sonunda üretime geçmeyi planladığını açıklayan Torun, bu yatırımla 5 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanacağını kaydetti.

“Ege için önemli bir yol açıldı”

Yatırımın Türkiye ve Ege Bölgesi açısından değerlendirildiğinde önemli sonuçları olacağını belirten Torun, "7 Temmuz'dan itibaren Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Otomobil üreticilerini muaf tutulabilmek için sadece yatırım yapma şartı kondu. Çinli BYD firması da Avrupa pazarındaki payını artırmak için Türkiye’de yatırım kararı aldı. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'deki şu anda 14 marka 17 farklı tesiste üretim yapıyor. Otomotiv üretiminde dünyada 16. sırada ve Avrupa'da ise hafif ticari araç kulvarında ilk sıradayız. Türkiye bu alanda çok önemli bir oyuncu. Bu 14 firma daha çok Marmara Bölgesi'nde. Bursa, Yalova, İstanbul ciddi paylar alıyor. O bölgelerdeki otomotiv endüstrisinde ve yan sanayi üretiminin gelişmesinde oldukça büyük fırsatlar açıldı. Aynı şekilde Ege için de böylesi bir şans mevcut. Ege Bölgesi otomotiv konusunda Ar-Ge ve inovasyonda oldukça başarılı olmasına rağmen yine de Marmara Bölgesi'nin gerisinde kaldı. Bu alanı kaptırdık ne yazık ki. Yatırımcı otomotiv firmalarının Türkiye'ye olan ilgisi azalmışken bu son hamleyle Ege Bölgesi için yeni bir yol açılmış oldu” dedi.