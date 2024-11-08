Ekonomi Ticaret Derneği’nin gündeminde Ukrayna var

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ETD Sakarya Başkanı R. Şamil Dedeoğlu, ekonomi yönetiminin açıkladığı orta vadeli plana göre yılsonu beklenen enflasyon oranının %33 olması öngörülürken, Ekim ayı rakamlarına göre resmi enflasyon oranının %48 olarak açıklandığını belirterek, süreç uzadıkça gerilimin arttığını söyledi.

“Yılsonunda bu enflasyon oranı %45-47 seviyelerinde açıklanacak ki bu %30’luk bir sapma demektir.” diyen Dedeoğlu şunları söyledi: “Öte yandan yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi düşünülen faiz indirim beklentisi, 2025’in ilk çeyreğine sarkmış durumda. Süreç uzadıkça gerilim artıyor. Görünene göre bir süre daha enflasyon baskısı artacak. Düzelme için sadece para politikaları ile değil, maliye politikaları ve yapısal reformlarla sistemin güçlendirilmesi gerekmektedir. Her gün yaptığımız yöntemle yol alamıyorsak yeni yöntemler ve yeni pazarlar geliştirmek zorundayız. Şehrimizin belki de ülkemizin dışında yeni alanlara açılmamız gerekmektedir. Bu fikir ve vizyon ile, ETD Sakarya olarak bu yıl gündemimize Ukrayna’yı aldık. Sakarya olarak Ukrayna ile bir organik bağımız var. O da Karasu limanı. Bölgede bir ticari bağlantı kurmamız ile birlikte Sakarya’dan nakliye aracına malzemesini, ürününü ve teknik ekibini yükleyen bir firma kendi aracıyla birlikte 24 saat içinde Ukrayna topraklarına ulaşmış olacak, oradan malzemesini ürününü indirdikten sonra tekrar aynı yöntemle Sakarya’ya dönme lüksüne sahip olacak. Sakarya ve Türkiye olarak oluşacak bu potansiyele karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor Savaş ne zaman biter, süreç nasıl gelişir bunlar için net konuşmak pek uygun değil ama bizim ülke olarak bu potansiyel ivmeyi yakalamak ve hazırlıklı olmamız gerekmektedir.”

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise şunları söyledi: “SATSO olarak Sakarya’mızın gelişimi için esas aldığımız istişare, katılımcı ve ortak akıl prensiplerini uygulama noktasında ETD Sakarya gibi bütün mesleki kuruluşlar bizim en önemli paydaşımızdır. Burada olmak da benim için çok önemli. Ülke olarak sonsuz kaynaklara sahip değiliz. Tek çıkış yolumuz üretimdir. Sakarya’da üretimi artırmaya gayret ediyoruz. Üretmek önemli ama ürettiğin malı önceden satmak çok daha önemlidir. Kalıplarımıza sığmayan bir iliz ve formülümüz tükettiğin daha fazlasını üretmek ve tüm dünyaya satmaktır. Hedef pazarlarımız çok geniş. Sakarya’mızda sürekli planlı üretim alanları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Özellikle otoyol imkanlarının gelişmesi jeopolitik avantajlardan dolayı çok arttı. İlimize çok yatırım talebi var. Konumuz Ukrayna olunca; savaş sonrası toparlanmayı desteklemek amacıyla kuzey bölgemizde buna hazırlık amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çok yoğun üretim var bunu lojistik altyapı açısından da desteklememiz gerekiyor.”

Tarımsal üretime yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Hem kent tarımını geliştirmek hem de tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek açısından projelerimizin şehre ve ülkeye değer katacağına inanıyorum.

Amacımız ihracatımızı 30 milyar dolarlara çıkarmak. İstişareye, akıl birliğine inanıyoruz. Bizler Ekonomi Tabanlı STK’lar olarak sık sık bir araya geliyoruz. Şehrin üretimde geleceğini planlıyoruz. Ukrayna ve kuzey bölgesine yönelik üretim ve ticaret anlamında her türlü kolaylığımız, potansiyelimiz mevcut” dedi.