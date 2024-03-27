Eltagron Elektronik ihracatla büyüyecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eltagron Elektronik Genel Müdürü Ömür Yıldız, oluşturdukları RVMTR Teknoloji markası ile depozito iade makineleri üzerindeki çalışmalara, halk arasında poşet yasası olarak bilinen kanunun 2019 yılında hayatımıza girmesi ve depozitolu sisteme geçileceğinin belirtilmesi ile çalışmalara başladıklarını söyledi. 2019 yılının başında Ar-Ge çalışmalarına başladıkları bilgisini paylaşan Yıldız, 2019 yılının Kasım ayında katıldıkları bir fuarda ürünlerini tanıtma imkanına sahip olduklarını belirtti. 2021’de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan "Ödüllü Ters Otomat" projelerinin 18 ay içerisinde başarıyla tamamlandığını vurgulayan Yıldız, “Bu kapsamda cam şişeleri hasarsız toplamak için geliştirdiğimiz yumuşak düşüş çözümümüzün faydalı model başvurusunun değerlendirme süreci devam etmektedir. 2022-2023 arasında saha testlerini başarı ile geçen ürünümüz, aylık ziyaretçi sayısı 7 binden fazla olan Eskişehir Vecihi Hürkuş Teknoloji parkında ziyaretçilerin deneyimine açıktır” diye konuştu.

Makinelerinin 0.1 litreden 3 litreye kadar olan cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarını kabul edebildiğini aktaran Ömür Yıldız, “Ürün ailemizde bir kasa içerisinde üç çeşit ambalaj atığını (cam, pet ve alüminyum kutu) kabul edebilen veya tercihe göre sadece bir ya da iki çeşit ambalaj atığını kabul edebilen modellerimiz vardır” dedi. RVMTR Teknoloji olarak yapay zekayı atık tanımada kullandıklarından bahseden Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Tanıma süreci, atık daha depozito iade makinesine atılırken girişte 360 derece tanıma sistemi ile başlıyor. Atığın barkodu, şekli, ağırlığı ile başlayan tanıma sistemi atığın türünü tanıyan sensör ile destekleniyor. 360 derece tanıma sistemi ile tanıma süresi kısalarak birim zamanda daha fazla atığın sisteme kabulünü sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye Depozito İade Sistemi için tasarlanan özel mürekkepli logoyu tanımak için altyapımız hazırdır.”

Depolama ve lojistikten tasarruf sağlıyor

Kabul edilen ambalaj atıklarının kullanıcıya depozito ücretini geri ödenmesi için basılı fiş verdiklerini ya da mobil uygulamaya puan olarak yüklediklerini aktaran Yıldız, “Sistemde tanımlı olmayan ve içerisinde beklenenden fazla sıvı olan atıklar kullanıcıya iade edilerek yanlış kullanımın önüne geçiyoruz. Cam, pet ve teneke kutu içecek ambalajlarını toplayan modelimiz için kapasitemiz ortalama 1400 adettir. Pet ve alüminyum atıklar sıkıştırılarak depolama ve taşıma sırasında yerden ve lojistik maliyetlerinde tasarruf sağlar. Atıklar toplanırken kaynağında ayrıştırma yapıldığından klasik karışık atık toplama süreçlerine göre daha az personel ile operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlanır” şeklinde konuştu.

Uzaktan izleme ve yönetim sistemleri "Atlas” ile sahada çalışan depozito iade makinelerinin internet üzerinden 7/24 gözetlenip yönetilebildiğini dile getiren Ömür Yıldız, “Atılan ambalaj atığına ait bilgiler, zamanı, ödül ya da depozito iadesine ait bilgilerle makinenin çalışma performansına yönelik bilgiler Atlas'a gönderilir ve kayıt altına alınır. Atlas, sahadan gelen verileri depolar ve analiz ederek operasyon ekiplerinin işlerine katkıda bulunur. Sahadan gelen depo doluluk bilgilerini kullanarak atıkları toplayan ekiplere en kısa toplama güzergah bilgisini vererek gereksiz saha ziyaretlerini engeller. Böylece atıkları toplayarak ekonomiye katkı sağlarken, çevreyi korumak için daha az karbon salınımı yapılmasına imkan verir” dedi.

Türkiye’de hazırlıkları devam eden, dünyada ise başarı ile uygulanan Depozito İade Sistemi’nden pay almak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yıldız, Türkiye ve global pazarda daha fazla yer edinmek için yerli ve yabancı yatırımcılar ile görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. Günümüzde 20’den fazla ülkede devrede olan Depozito İade Sistemi’nin 2026'da yaklaşık 70 ülkede 750 milyon nüfusu kapsayacak şekilde büyümesinin beklendiğini açıklayan Yıldız, “Bu büyüyen pazardan pay almak istiyoruz. Tasarımı ve üretimi yerli olan ürünlerimizi bir yandan ülkemizde kullanıcılara sunarken diğer yandan ihracatını yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.