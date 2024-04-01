Enroof Enerji, büyük ölçekli GES projelerine odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin tamamında GES yatırımı yapmak isteyen firmalara A’dan Z’ye çözüm ortaklığı sunan Enroof Enerji, yatırımcılara yol haritası çizerek yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projeler gerçekleştiriyor. Başlangıçta endüstriyel çatılardaki güneş enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumunu yapan bir firmayken, Bursa, Ankara ve Kocaeli’ye ofis açarak ulusala hitap eden bir konuma yükseldiklerini belirten Enroof Enerji Genel Müdürü Yasin Bayraktar, aralarında dünya çapında adını duyurmuş birçok firmanın da bulunduğu müşterilerine çözüm sunarak 60 MW’lık kurulu güce ulaştıklarını söyledi.

Türkiye’de 30 GW’lık lisans ya da ön lisans verildiği bilgisini paylaşan Bayraktar, bu rakamın yüzde 10’luk kısmının Eskişehir ve civarında hayata geçeceğini belirtti. Enroof Enerji olarak büyük ölçekli projelere odaklanıp bu pastadan pay almayı hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, 2024’te 50 MW’tan fazla kurulum yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Kurulumun yanı sıra EPC-F ve yap-işlet-devret modeli ile yatırımcılara finansman desteği de sağladıklarını vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’de krediye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde GES yatırımlarına biraz daha ayrıcalık tanınıyor. Bu noktada yatırımcılara farklı çözümler de sunuyoruz. Teminat gösterebilecek gücü olan yatırımcının ihtiyaç duyduğu finansmanı yurtdışından kredi olarak sağlıyoruz ve yatırımcının tercihine göre EPC-F ve Yap-İşlet –Devret modelini teklif edebiliyoruz” dedi.

Bataryalı GES’e yönelik anahtar teslim çözümler üretecek

Türkiye’de 2030 yılına kadar yeni kapasite verilmeyeceğine dikkat çekerek ön lisansını alan yatırımcıların depolamalı projelere yönelmesi gerektiğine dikkat çeken Yasin Bayraktar, enerji depolama teknolojisinin yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanımını teşvik etmek amacıyla çıkan mevzuatlara uygun olarak sahada GES’e entegre şekilde batarya depolama sistemleri kurmak için hazırlık yaptıkları bilgisini paylaştı. Yasin Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgarın en büyük handikabı, depolanamaması ve baz yük olarak kullanılamamasından dolayı şebeke işletmeciliği için bir risk oluşturmasıydı. Batarya teknolojisinin gelişmesi, maliyetlerinin düşürülmesi ve yerli üretimin desteklenmesiyle birlikte depolamalı GES‘ler hayatımıza girdi. Yayınlanan mevzuat ile elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcıya, kurmayı taahhüt ettiği elektrik depolama tesisinin kurulu gücü kadar GES ya da RES yatırımı için lisans verilecek. Uygulama yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte biz de bataryalı GES sistemlerinin kurulması kısmında yine anahtar teslim çözümler üreteceğiz” diye konuştu.

Bakım hizmeti ile üretim kayıplarını düşürüyor

GES kurulumunun yanı sıra bakım ve işletme hizmeti de vermek amacıyla ENCLEAN markasını kurduklarını aktaran Yasin Bayraktar, böylelikle müşterilerine 360 derece çözüm sunarak tüm aşamalarda yatırımcının yanında olduklarını dile getirdi. ENCLEAN ile güneş enerji santrallerine temizlik hizmeti vererek kirlilikten ve arızalardan kaynaklı üretim kayıplarını minimuma indirdiklerini belirten Bayraktar, panel temizliğinin yanı sıra GES’lerin işletilmesi, bakımı, üretimlerinin ve arızalarının takibi ile performans izleme ve iyileştirme hizmeti de verdiklerini açıkladı.