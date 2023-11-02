ENYAKIT, elektrikli araçların yaygınlaşması için çalışacak

SAMSUN/EKONOMİ

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç yollarda. Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar yıllık oranıyla 80,7 milyona ulaşacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Ekim 2023 rakamlarına göre ise şu anda Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcı sayısı 39 bini aştı, pazar payı da yüzde 5.9 oldu. Bunun yanı sıra hibrit otomobil satışlarının da 2022 yılında 40 bin 889 adetken 2023 itibariyle 70 bin adede yükseldiği görülüyor.

Elektrikli araçlar, çok uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen, deneyim açısından ülkemizde çok yeni bir pazarı temsil ediyor. Yüzde 100 elektrikli araçların pandemi döneminden sonra yollara çıktığını dile getiren ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Sene sonunda ise elektrikli araç kullanıcısının 50 bini bulması bekleniyor. 2025 yılı sektör hedefi yıllık 100 bin, 2030’da da 500 bin elektrikli araç satışına ulaşılacağı öngörülüyor. Yine 2024 yılında 7 otomobil markasının da elektrikli araç modeli ile Türkiye pazarına girmesi bekleniyor. Türkiye’deki kullanıcıların çok merak etmelerine rağmen elektrikli araçlar konusunda çekimser olduklarını gözlemliyoruz. Kullanıcı deneyimi arttıkça, avantajlar ve konfor öne çıkacak, kullanım oranlarında ciddi yükselişler olacaktır. Şarj istasyonlarının yaygınlaşması da araç sayısındaki artışa pozitif etki edecektir” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araç piyasası daha da hareketlenecek”

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansını alan ve tamamı DC (Direct Current/Doğru Akım-Yüksek Hızlı) istasyona sahip sektördeki tek firma olan ENYAKIT’ın ülke genelinde büyümesini sürdürdüğünü belirten Tayfun Şenses, şunları söyledi: “Litre, gaz yerine aracın kilovatına, güç pedalına bakıyoruz. Yine özellikle ticari araç bakıyorsanız, şarj ve kilometre süreleri daha fazla öne çıkıyor. Kullanıcı bu noktalara dikkat ediyor. Araçların sessiz çalışması, ileri teknolojik donanıma sahip olması, konforu ve maliyet avantajları da çok ilgi uyandırıyor. Bu özelliklerin bilinirliği arttıkça, elektrikli araç piyasası daha da hareketlenecek.”

Pazarda üçüncü sırada yer alıyor

Tayfun Şenses, elektrikli araçların artmasıyla 2020 yılından sonra şarj istasyonlarının kurulumu ve sayısında ciddi ivmelenme başladığını belirterek, “2022 yılında ise düzenlemeler ve yönetmeliklerin çıkmasıyla bu yasal zemine kavuşmuş oldu. Şarj üniteleri sayısı 2011 yılında 15 iken, 2022'de 7500'e ulaştı. Şu anda 143 lisanslı şarj ağı işletmecisi 4714 adreste toplam 9860 şarj soketi ile hizmet veriyor. DC Hızlı Şarj istasyonlarının sayısı ise 3500’ü aşmış durumda. ENYAKIT olarak bu rakamı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl sonu itibari ile 130 adet yüksek hızlı istasyonumuzun aktif olarak çalışmasını planladık. Ülkenin her noktasında varız. Yüksek hızlı şarj ağı kurulu gücünde ENYAKIT olarak üçüncü sıradayız. Yerimizi korumayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.