Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Seyitgazi üreticilerine yemlik desteği

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde üreticiye can suyu desteği olmaya devam ediyor.

Kırsalda küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı geliştirmek adına birçok destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi yemlik desteği de gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile küçük üreticilere ikişer adet yemlik teslim edildi.

Toplamda 25 üreticiye verilen yemlikler, belediye yetkilileri tarafından dağıtıldı.

Desteklerle nefes aldıklarını belirten üreticiler, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, “Ayşe Başkanımız her zaman üreticinin yanında duruyor” ifadelerini kullandı. Yetkililer, talepler doğrultusunda ilerleyen günlerde de kırsal ilçelerde benzer desteklerin süreceğini açıkladı.