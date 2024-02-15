Eskişehir iş dünyasının önceliği ulaşım, kira ve teşvik desteği

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası’nın hazırladığı ve 868 işletmenin katılım sağladığı anketle Eskişehir’de ağırlıklı olarak sanayi sektöründen geçinenlerin şehre ilişkin sorunları, ihtiyaçları ve beklentilerini masaya yatırdı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’e dair beklenti ve önerileri kurumsal bir yaklaşımla belirleyerek bir rapor hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunduklarını söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından üye firmaların ve sanayi sektöründeki tüm çalışanların Eskişehir’e dair beklenti, ihtiyaç ve taleplerinin tespiti için hazırlanan Sanayi Sektörü “Eskişehir’e Dair” Beklenti Anketi’nin sonuçları açıklandı. Yapılan anket ve sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası’nın bin 500’ü aşkın üyesi, yarattığı 90 bin istihdam, yaklaşık 8 milyar dolar ciro ve 4,5 milyar dolar ihracat ile Eskişehir ekonomisinin en önemli sac ayaklarından biri olduğunun altını çizdi. Kesikbaş, topluma dönük bir oda olmanın vermiş olduğu sorumlulukla, üyelerinin ve sanayi sektöründeki tüm çalışanların Eskişehir’e dair beklenti, ihtiyaç ve taleplerini tespit etmenin başlıca görevlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

“Odağımıza üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını koyuyoruz”

Son 5 yıldır üyeleri ve çalışanların ihtiyaçlarına ses olmak için onlarca rapor yazdıklarını aktaran Kesikbaş, ESO olarak yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, mesleki eğitimden ihracata kadar birçok proje ürettiklerinin altını çizdi. Yüzünü topluma dönen, yetki ve sorumlulukları dahilinde elini taşın altına sokabilen bir oda olarak ulaşım, trafik, uygun konut alanları, barınma, kırsal kalkınma ve nitelikli personel gibi farklı alanlarda raporlar hazırlayarak ilgili tüm mercilerle paylaştıklarını belirten Kesikbaş, “Paylaşmış olduğumuz bu son çalışma, yerel seçimlerde Eskişehir’i yönetmeye talip tüm adaylarımız için hazırlanmıştır. Gereksiz polemiklere girmeden, enerjimizi anlamsız yerlere harcamadan, sadece üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek işlere odaklanmış durumdayız. Bundan sonraki dönemde de sanayi sektörü ve sanayinin tüm çalışanları için beklentileri ortaya koymaya, çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Eskişehir’de faaliyet gösteren işletmelerden 868 kişinin cevap verdiği anketin, ağırlıklı olarak sanayi sektöründen geçinenlerin şehre ilişkin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya koyduğunu belirten Kesikbaş, “Ankette firma ya da kişilerin ekonomik beklentilerinden ziyade, daha yaşanabilir bir Eskişehir için ne gibi talepleri olduğunu tespit etmeye çalıştık. Ulaşımdan alternatif çevre yollarına, şehir içi trafikten ev ve işyeri kiralarının yüksekliğine, sosyal konut alanlarından olası deprem senaryosuna, kırsal kalkınmadan yeni nesil bilişim ve endüstri bölgelerine, şehrin demiryolu ve uçak bağlantılarından nitelikli işgücü ihtiyacına kadar geniş bir yelpazede ölçüm yaptık. Eskişehir’de yaşayan insanlarımızın Eskişehir’e dair beklenti ve önerilerini kurumsal bir yaklaşımla belirledik ve hazırladığımız raporla kamuoyunun bilgisine sunduk” diye konuştu.

Eskişehir’e dair talepler belirlendi

Ankete katılanların Eskişehir’e dair talep ettiği ya da problem olarak gördüğü başlıca konular hakkında bilgi veren Celalettin Kesikbaş, “Bu talepler arasında öne çıkanlar URAYSİM Projesi’nin hayata geçirilmesi, ilçelere giden karayollarının düzeltilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması, havalimanı ile birlikte otobüs ve tren garlarının da modern hale getirilmesi olarak sıralanıyor. Ayrıca sadece İstanbul değil, Antalya ve İzmir gibi şehirlere de uçak seferi başlatılması, şehrin sahip olduğu termal zenginliklerin sağlık turizmi başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilmesi, şehrin içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması ve bu alanların sosyal yaşam merkezleri haline dönüştürülmesi, teknoloji üreten firmalara kira başta olmak üzere çeşitlik teşvikler sunulması ve şehirdeki üniversitelerin kentle ve sanayi ile daha entegre çalışmalarının sağlanması da talep ediliyor” ifadelerini kullandı.