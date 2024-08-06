Eskişehir OSB’de temiz enerji atağı

ESKİŞEHİR

Bölge olarak temiz enerjiye büyük önem verdiklerini vurgulayan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, GES yatırımları ile hem karbon ayak izini azalttıklarını hem de yeşil enerji kullanımını teşvik ettiklerini belirtti.

Bölgedeki GES yatırımlarının son iki yılda 11 kat arttığını aktaran Küpeli, “Sanayicilerimiz tarafından yapılan GES yatırımları organize sanayi bölgemizin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. 2020 yılında Eskişehir OSB’de 1 GES yatırımı yapılmışken, 2021 yılında 5 GES yatırımı, 2022 yılında 7 GES yatırımı, 2023 yılında 52 GES yatırımı yapıldı. 2024 yılında ise hayata geçirilen 12 GES yatırımı ile toplamda 77 GES yatırımı gerçekleştirilmiş oldu. OSB’deki şirketlerimizin GES Kurulu gücü bakımından da büyük bir artış söz konusu. 2022 yılında 7 megavat olan kurulu güç, 2023 yılında 50 megavata yükseldi. 2024 yılında ise 15 megavatlık artışla toplamda 65 megavat güce ulaşıldı” diye konuştu.

Eskişehir OSB’nin yeşil enerjiye yaptığı yatırımların, bölgenin enerji bağımsızlığına katkı sağladığını ve sanayicilerin maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırdığını dile getiren Küpeli, temiz enerji alanındaki bu atılımların, Eskişehir OSB’nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Eskişehir OSB model bölge olma yolunda ilerliyor

Enerji alanında büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizin, bu gerçeği kabul ederek gerekli yatırımları zaman kaybetmeden yapmasının hem üretimde tam bağımsızlık hedefi hem de küresel ısınmanın önlenmesi açısından büyük fayda sağlayacağını kaydeden Küpeli, “Karbonsuz enerji üretimi için, küresel ısınmayı tetikleyen üretim teknolojilerinden vazgeçip çevreci ve daha verimli teknolojileri devreye almamız gereken bir dönemdeyiz. Dünya yeni bir çağın eşiğinde ve bu çağ, yeşil dönüşüm çağı olacaktır. Bu dönüşümü görmezden gelme veya ıskalama şansımız yoktur. Yeşil enerji yatırımlarının iş dünyasında yarattığı olumlu etkiler ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirtmek önemlidir. Bu yatırımlar, sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da bölgeye önemli kazanımlar getirmektedir. Enerji maliyetlerinin düşmesi, sanayicilerin daha rekabetçi fiyatlarla üretim yapabilmesine olanak tanırken, çevre dostu teknolojilerle yapılan üretim, bölgenin karbon ayak izini azaltarak daha temiz bir çevre sunmaktadır. Bu doğrultuda, Eskişehir OSB'nin yeşil enerjiye yaptığı yatırımlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada model bir bölge olma yolunda ilerlediğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.