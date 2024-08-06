Yaşar Holding 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

İZMİR / EKONOMİ

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) gönüllü imzacılarından olarak 2007 yılından bu yana planlı, hedef ve sonuç odaklı bir sistem dahilinde yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını, 2009 ve 2010 yılları için hazırlanan İlerleme Bildirimi Raporları sonrasında 2011 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayarak paylaşan Yaşar Holding, Yaşar 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Türkiye’de gıda, içecek ve boya sektörlerinin öncülerinden olan Yaşar Holding’in 13’üncü sürdürülebilirlik raporu olan Yaşar 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, gıda, içecek, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, boya, enerji, temizlik kağıtları, bilgi teknolojileri ve turizm iş kollarında faaliyet gösteren 10 şirketinin, çevresel, sosyal ve yönetişim temelinde ele alınan 2023 yılı sürdürülebilirlik faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri yer alıyor.

Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik anlayışının ve hedeflerinin sadece şirketlerini değil, çalışanları, bayileri, iş ortakları başta olmak üzere tüm paydaşlarını kapsadığını vurgulayan Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, “Sürdürülebilirlikte başarı için ortak bir anlayış ve topyekün bir hareket gerekiyor. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz sadece topluluğumuzu değil tüm paydaşlarımızı kapsıyor. Yarattığımız değerle şirketlerimizi, ülkemizi ve gezegenimizi geleceğe taşıyacak adımlar atıyoruz. Yaşar 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda topluluğumuzun sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımı, stratejileri, çalışmaları ve 2023 yılı performans sonuçları yer alırken, ortak geleceğimizi yaratmaya dair hedeflerimizi de paylaşıyoruz” diye konuştu.