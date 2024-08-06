PAÜ’den sağlık turizmi atağı

Tahir AYGÜN / DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri ve PAÜ Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezinin acenteliğini üstlenen Turkuaz Holiday ve Sağlık Hizmetleri Şirketi arasında imzalanan sözleşmeyi PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Onur Birsen ile Turkuaz Holiday Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Karakan imzaladı.

Başhekimlik makamında gerçekleşen imza törenine, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Onur Birsen, Başmüdür Serhan Keserlioğlu, Sağlık Turizmi Koordinatörü Mustafa Zait Balıkçı ve Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Sinem Söyler katıldı.

PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Onur Birsen yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bugün Turkuaz Holiday ve Sağlık Hizmetleri Şirketi ile imzaladığımız acentelik sözleşmesi kapsamında hem üniversite hastanemize hem de Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezimize turist ve hastalarımızı bekliyoruz. Bu önemli iş birliği ile hem Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin hem de PAÜ Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezinin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve Denizli’yi bir sağlık turizmi merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”

Sağlık turizmi alanında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Turkuaz Holiday Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Karakan ise yapılan sözleşme ile ilgili şunları söyledi: “Güzel bir başlangıca imza attık, termal turizm alanında bağlantılarımız zaten alt yapımız hazır. Denizli’de sağlık turizmi hizmet acentesi olarak bu anlamda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Dediğimiz gibi hem Paü Hastaneleri hem de Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezi için hem de bizler için hayırlı olsun.”