Atlantis Kültür Sanat Açık Hava Sinema Günleri, sinemaseverleri bir araya getiriyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya, bu yaz da sinemaseverlere unutulmaz bir kültür sanat deneyimi sunacak. Şehrin ilk ve tek özel kültür sanat etkinliği olan Atlantis Kültür Sanat Açık Hava Sinema Günleri, 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dördüncüsü düzenlenen etkinlik, dünya sinemasının seçkin yapıtlarını geniş bir yelpazede izleyicilerle buluşturacak.

Bu yılki etkinlikte, 22 farklı ülkeden 26 film gösterime girecek. Türkiye, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Güney Kore, Tunus, Suudi Arabistan, Polonya, Sırbistan, Litvanya, Meksika, İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Japonya, Avustralya, Moritanya, Lüksemburg, Tayvan ve Fildişi Sahili gibi birçok ülkenin filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Açılış ve kapanış filmi: Bozkır

Etkinlik, senaristliğini ve yönetmenliğini Ali Özel’in üstlendiği ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 10 ödül kazanan "Bozkır" filmi ile başlayacak. Aynı film, 31 Ağustos'ta da etkinliğin kapanışını yapacak.

Öne çıkan filmler

Etkinlik kapsamında, Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan "Oldboy", Oscar adayı yönetmen Darren Aronofsky'nin yönettiği "The Whale" (Balina), Venedik Film Festivali’nde en iyi yönetmen dahil 12 dalda ödül kazanan Matteo Garrone’nin "Io Caitano" (Kaptan Benim) gibi dikkat çeken yapımlar izleyicilere sunulacak. Ayrıca, Oscar’lı yönetmen Ryûsuke Hamaguchi’den "Evil Does Not Exist" (Kötülük Diye Bir Şey Yok), usta sinemacı Sissako'nun gözlemsel ve duygusal yeni filmi "Black Tea" (Siyah Çay) ve Stéphan Castang’in yönettiği "Vincent Must Die" (Vincent Ölmeli) gibi filmler de programda yer alıyor.

Diğer önemli yapımlar arasında, Michel Franco’nun yönettiği "Memory" (Hatır), Jonathan Glazer’ın "The Zone of Interest" (İlgi Alanı), Justine Triet imzalı "Anatomy of a Fall" (Bir Düşüşün Anatomisi), Thomas Cailley’in yönettiği "Animal Kingdom" (Hayvan Krallığı) bulunuyor. Damien Chazelle’in "Whiplash", Noora Niasari’nin "Shayda" (Şeyda), Todd Haynes’in "May December" (Bir Skandalın Peşinde) ve Luc Besson’un klasik filmi "Leon: The Professional" (Leon Sevginin Gücü) de izleyicilerle buluşacak.

Animasyon ve belgeseller

Animasyon severler için, büyük usta Hayao Miyazaki’nin "Howl’s Moving Castle" (Yürüyen Şato), Pablo Berger’in "Robot Dreams" (Robot Düşleri) ve Polonya’nın Oscar adayı "The Peasants" (Köylüler) gibi animasyon filmleri gösterilecek. Ayrıca, İlker Çatak’ın yönettiği Almanya yapımı "The Teacher's Lounge" (Öğretmenler Odası), Melisa Önel imzalı "Aniden" ve Selman Nacar’ın yönettiği "Tereddüt Çizgisi" filmleri de programda bulunuyor.

Kaouther Ben Hania’nın Oscar adayı belgesel filmi "Four Daughters" (Dört Kız Kardeş) ve Londra West End’de sahnelenen tiyatro oyunu "Fleabag" de etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik programı, filmler hakkında detaylı bilgi ve biletler için atlantiskultursanat.com internet adresi ziyaret edilebilir. Sinemaseverler, yaz gecelerinde açık havada sinemanın tadını çıkarmak için bu fırsatı kaçırmamalı.