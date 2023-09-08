Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne yeni okuma salonu

ESKİŞEHİR

Yabancı Diller Yüksekokulu fuaye alanında düzenlenen açılış törenine, ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Aylin Tekin, kitap bağışçısı emekli öğretmen İlyas Küçükcan, ENTEKNO Yönetici Ortağı Dr. Oktay Uysal ile öğretim elemanları ve idari personel katıldı.

Açılış töreninde konuşan ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya, okuma salonunun ESTÜ öğrencilerinin ve personelinin bilgi ve birikimlerini artırmalarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Kaya, “Okuma salonumuzda, emekli öğretmen İlyas Küçükcan tarafından bağışlanan yaklaşık bin beş yüz adet kitap bulunuyor. Bu kitapların arasında, İlyas Bey'in kendi eserlerinin yanı sıra, edebiyat, tarih, bilim, felsefe gibi farklı alanlardan önemli eserler yer alıyor. Öğrencilerimizin ve personelimizin bu kitaplardan yararlanarak kendilerini geliştirmelerini temenni ediyoruz” dedi.

Kitap bağışçısı emekli öğretmen İlyas Küçükcan ise, “Bu kütüphaneyi ‘Bana nasıl katkı sağlar? Beni nasıl besler?’ sorularını sorarak edindiğim kitaplardan oluşturdum. Benim için onlar ikinci bir okuldu. Umarım bundan sonraki nesillere ve ESTÜ öğrencilerine de faydalı olur.” diye konuştu.

Açılışta açıklama yapan Dr. Oktay Uysal da, “ENTEKNO olarak, Eskişehir Teknik Üniversitesinin eğitim ve öğretim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Okuma salonumuzun, öğrencilerin ve personelin bilgi ve birikimlerini artırmasına yardımcı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni, katılımcıların kitap koleksiyonunu incelemesi ve ikram servisi ile son buldu.