'Esnek istihdam mühendisi vurdu'

Tahir Aygün / DENİZLİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan 2023 Yılı Elektrik Piyasası Piyasa Gelişim Raporu’na göre, elektrik dağıtım sektöründe toplam 65 bin 501 kişi istihdam ediliyor.

Bu istihdamın sadece 27 bin 200 kişisi dağıtım şirketlerinin kadrolu personelinden oluşurken, geri kalan 38 bin 301 kişi taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılıyor.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, düşük ücret politikası uygulayan dağıtım şirketlerine karşı hukuki ve fiili destek sağlayacaklarını duyurdu. Pala, yaptığı açıklamada, “Dağıtım şirketlerinin kullandığı altyapı kamu malıdır ve verdikleri hizmetler de kamu hizmetidir. Düşük ücretler hizmet kalitesini olumsuz etkileyerek tüm yurttaşları mağdur etmektedir. Bu nedenle dağıtım şirketlerini, mühendislerin emeklerini koruyan ve yoksulluk sınırının üzerinde ücretler sağlayan istihdam politikalarına geçmeye çağırıyoruz,” dedi.

Dağıtım Şirketlerinde Taşeronlaşma Oranları (2023 Sonu)

| Dağıtım Şirketi | Kadrolu Personel | Taşeron Personel | Toplam Personel | Taşeronlaşma Oranı (%)