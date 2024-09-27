ESTÜ ve EMSA Jeneratör işbirliği ile yeni laboratuvar açıldı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile Türkiye’nin önde gelen jeneratör üreticisi EMSA Jeneratör A.Ş. arasında önemli işbirliği protokolleri imzalandı.

Bu işbirliği kapsamında ESTÜ bünyesinde bir laboratuvar kurularak açılışı gerçekleştirildi. Protokol imza töreni ve laboratuvar açılışı, ESTÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle yapıldı.

Rektör Özcan: Ara elemanlar, aranan elemanlar oldu

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, EMSA Jeneratör ile yapılan bu işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Özcan, işbirliği çerçevesinde EMSA uzmanlarının öğrencilerle 6-12 haftalık eğitimler yapacağını ve bu sayede teknik personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım atılacağını belirtti. Özcan ayrıca, ara eleman olarak adlandırılan çalışanların artık iş dünyasında aranan elemanlar haline geldiğini ifade ederek, ön lisans programlarına yönelik faaliyetlerin artırılacağını söyledi.

EMSA Jeneratör A.Ş. CEO'su Sinan Gökhan Güner ise ESTÜ ile gerçekleştirilen bu işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açılan laboratuvarın genç mühendis adaylarına önemli bir katkı sunacağını belirtti. Güner, "Amacımız gençlerin nitelikli bir gelişim göstermesini sağlamak ve üniversitelerle işbirliklerimizi artırmak" dedi.

EMSA Akademi Başkanı Cansu Güner de yaptığı konuşmada, laboratuvarın yalnızca teknik bilgi kazandırmayacağını, aynı zamanda inovasyon ve gelişim alanlarında da öğrencilere önemli katkılar sunacağını ifade etti. Güner, EMSA Akademi’nin gençleri hem iş hayatında hem de kişisel gelişimlerinde desteklemeyi amaçladığını vurguladı. Açılış töreni, kurdele kesimi ve öğrencilere laboratuvarın tanıtımıyla sona erdi.