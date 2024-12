Eterna Teknoloji, Beatify ve SerpSonic ile fark yaratacak

Takip Et

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de 2019 yılında kurulan Eterna Teknoloji, Teknopark’taki ofisinde yenilikçi yazılım ve ileri teknoloji ürünleri geliştiriyor. Siber güvenlik ürünlerini Avrupa ve Asya’daki 36 ülkeye ihraç eden Eterna, şuan yapay zekâ temelli 22 proje üzerinde eş zamanlı çalışıyor. Beatify ile SerpSonic isimli uygulamalarını bu ay App Store ve Play Store’a yükleyecek olan firma, inovasyon gücüyle rakiplerinin önüne geçmek istiyor. Eterna Teknoloji CEO’su Denizkan Erdoğan, yapay zekâ destekli karaoke ve ses yarışma platformu Beatify’ın yüksek teknolojili altyapısıyla muadillerden ayrıldığını söyledi. Hazır ses dosyalarının bulunduğu mevcut karaoke uygulamalarının sınırlı bir müzik kütüphanesi sunduğuna işaret eden Erdoğan, “Üçüncü şahıslarca hazırlanan bu dosyalar, orijinal müzik kalitesinin uzağında kalıyor. Yapay zekâ ses tanıma teknolojili Beatify ise herhangi bir konser kaydı, klip veya videodaki sanatçı sesini ayırıyor, parçadaki müzikal altyapıyı bozmadan karaoke yapılmasına imkan tanıyor. Kullanıcıya sınırsız bir kütüphane sağlanıyor. Şu an dünya genelindeki yaklaşık 50 popüler karaoke uygulamasının her birinin aktif kullanıcı sayıları, 1 ila 15 milyon kişi arasında değişiyor. Dünyada bir ilk olan teknolojimizle bu pazarı domine etmek istiyoruz” dedi.





Yeni yıldızların çıkış noktası

Sosyal medya ve karaoke uygulamalarının yeni seslerin sanat camiasına kazandırılması için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Beatify’ı daha önce geliştirseydik, bugün müzik listelerini alt üst eden birçok kişi bizimle tanınabilirdi. Turnuva ve ses yarışma sisteminin bulunduğu uygulamamızın yayınlanmasıyla, bölgemizde bir yarışma düzenleyeceğiz. Son 3’e kalan kişilere para, profesyonel klip veya PR ödülü verebiliriz” diye konuştu.



SerpSonic, kullanıcı trafiğini artırıyor

Arama motorlarındaki algoritmalarla tam uyumlu çalışan yapay zekâ tabanlı metin üreticisi SerpSonic’in ise rakiplerinden farklı olarak SEO kontrol araçlarından 100 tam puan aldığını bildiren Erdoğan, “Uygulama istenen metni, arama motorlarında en çok kullanılan kelimelerle yüksek nitelikte oluşturuyor. Hazırlanan makale, bu şekilde aramalarda daha fazla öne çıkıyor. Herhangi bir sitedeki makaleye 100 kişi erişebiliyorsa, bu uygulamadan çıkan metinler 500 kişinin karşısına çıkacak. Web sitelerine daha fazla kullanıcı trafiği getirecek. Dünya genelinde SEO’dan tam uyum puanı alan başka bir yapay zekâ makale üreticisi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.





Locate, boyutu ve kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor

Yeni geliştirdikleri kibrit kutusu büyüklüğündeki GPS cihazı Locate’in de rakiplerinden farklı olduğunu anlatan Erdoğan, “Bu kadar küçük olup uydu sinyalleriyle çalışan başka bir GPS cihazı yok. Locate, dünyanın neresinde olursanız olun, uydu sayesinde tam konum bildiriyor. Maksimum 2 metre yarıçapında bir sapma görülüyor. Prototip hazır, seri üretim için gün sayıyoruz. İkinci versiyonda boyutu yarı yarıya düşüreceğiz. Cihazımız; çocuklarımızın son konumlarının izlenebilmesi, canlıların takibi, hava ve deniz araçlarının izlenmesi gibi akla gelen her alanda kullanılabilecek. Yeni versiyonlarda sinyal güçlendirmesi yaparak enkaz altında kullanım amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.



Vizyon projesiyle göklere çıkacak

Yakın dönemde, literatüre eVTOL olarak geçen dikey iniş-kalkışlı hava araçlarının üretimiyle öne çıkmak istediklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Prototipine ironik bir isimle Skyfall dediğimiz, 8 elektrik motorlu uçan bir motosiklet yapacağız. Araç ortalama 100 kilo ağırlığındaki bir insanı taşıyacak, yaklaşık 40-50 kilometre sürat yapacak. İnsanlı ve insansız uçuşun yanı sıra ayıca otonom olarak uçabilecek. Kullanım alanı ihtiyaca göre güncellenebilecek demonte bir gövde tasarlıyoruz. Hava taksi olarak kullanımın yanı sıra, tarım, arama-kurtarma, yangınla mücadele ve kargo faaliyetlerinde de tercih edilebilecek çok yönlü bir araç geliştirmek istiyoruz. Fizibilite ve pazar araştırmalarına başladık. Önümüzdeki 3 yıl içinde ilk prototipi üretmeyi hedefliyoruz.”