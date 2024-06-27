Eyüp Lojistik yeni uygulamasıyla Hava Kargo’ya rakip oldu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep’in en yüksek hacimli taşımacılık kuruluşlarından biri olan Eyüp Lojistik, firmaların ticaretine hız kazandıracak Yük Taksi uygulamasını hayata geçirdi. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, lojistikteki rekabetin her geçen gün daha da artarken, Eyüp Lojistik olarak işletmelere en aktif ve en yenilikçi çözümleri sunmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Yük Taksi uygulaması ile Avrupa’ya kargo taşımacılığına çok farklı bir boyut kazandırdıklarını açıklayan Eyüp Bartık “Lojistikte temel felsefemiz, müşteriye çözüm ortağı olmaktır. Dolayısıyla, çalıştığımız her işletmenin lojistik sorununa en hızlı çözümü bulmak bizim asli görevimiz. Bu anlayıştan yola çıkarak başlattığımız Yük Taksi uygulamasıyla, müşterinin kapısından aldığımız ürünü varış noktasına aktarmasız ve aracı kullanmadan 72 saat içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Kutu ya da palet fark etmez. Süreyi 3 gün olarak belirledik ancak 24 saat içerisinde teslimat yaptığımız çok ülke var” dedi.

Hava Kargo’dan hızlı ve daha ekonomik

Avrupa’daki küçük çaplı kurye taşımacılığında Hava Kargo’yu ya da Tır taşımacılığını tercih eden işletmelere alternatif bir hizmet sunduklarını açıklayan Eyüp Bartık “Yük Taksi, kapıdan kapıya teslim olduğu için Hava Kargo’dan daha hızlı, pratik ve ekonomik, Tır taşımacılığından daha güvenli ve süratli bir model olarak karşımıza çıkmakta. Eskiden bu hizmeti daha büyük araçlarla yapıyorduk ama şimdi küçük araçlarla ve daha hızlı ve özel bir şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

İşletmelerin bu hizmeti kısa sürede benimsediğini belirten Bartık “Her arz kendi talebini yaratıyor. Biz bu hizmeti başlattıktan sonra, işletmelerin beğendiği bir model ortaya çıkmış oldu. Sonuçta bütün işletmeler bizim çözüm ortağımız. İşletmelere gümrük işlemleri sırasında da ciddi kolaylıklar sağlayabiliyoruz. Bir araçla başladığımız Yük Taksi’de şu an 50 aracımız var. Yılsonuna kadar 100 araç kapasitesine çıkmış olacağız” diye konuştu.

Eyüp Bartık, Yük Taksi’nin isim tescili için başvuruda bulunduklarını da hatırlatarak, “Bu uygulamayla taşımacılığın dünyasını değiştirmeye kararlıyız” ifadesini kullandı.