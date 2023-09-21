Filistin heyeti Çorum'a geldi

ÇORUM/EKONOMİ

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl kardeş şehir anlaşması imzaladığı Filistin’in Kalkilya Belediyesi’nden bir heyet Çorum’a geldi. Çorum’a iade-i ziyarette bulunan Filistin heyeti Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Başkan Aşgın, Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim başkanlığındaki heyeti belediye binası önünde karşıladı. Ziyarete, Faysal Shraim’in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Nabil Barham, Belediye Birim Sorumluları Ameed Shraim ve Halit Taha, Ticaret Odası Başkanı Tarik Şavar, Ticaret Odası Üyeleri Kemal Sabi, İyad Karaki, Nasir Kharub, Hasan Şikiero ve Al Kudüs Üniversitesi Kalkilya Şube Başkanı Atiyye Muslih de katıldı.

Türk halkının Filistin’e verdiği öneme değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Filistin Peygamberlerimizin önemli bir bölümü o topraklardadır. Filistin ve Kudüs özgür olmadıkça Dünya’nın hiçbir yeri özgür olmayacaktır. Dünya’daki istikrarı ve barışın temini için Kudüs’ün özgür olması ve Müslümanlar tarafından yönetilmesi zarurettir. Bu bakımdan, Kalkilya kardeş şehrimizde bizim için bir köprü oldu. Gönül köprümüz zaten kurluydu, bir de Kalkilya ile fiili bir köprü kurmuş olduk” dedi.