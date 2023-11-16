Gaziantep Büyükşehir, deprem psikolojisini meslek sahibi yaparak atlatacak

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, kentte depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde belediye olarak depremin ilk gününden bu yana hem kentsel dönüşüm hem de yeni konutların yapılması noktasında altyapı, üstyapı çalışmalarını yaptıklarını söyledi. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte Dünya Bankası finansman desteğiyle ticaret merkezlerinin yıkıldığı Nurdağı’nda prefabrik 70 ticaret merkezi yaptıklarını anlatan Aksoy, “İslahiye’de 130 kadar merkez yapıldı. Kalıcı konutlara yakın noktalarda yapılıyor. Kasım ayıyla birlikte vatandaşlarımız artık kalıcı konutlara taşınmaya başlayacak. 2024 Mart-Nisan kalıcı konutların hepsi birmiş olacak. Oradaki insanların geçimini sağlayabileceği merkezler oluşturup, sosyal yaşamı eskiye döndürmek için çalışıyoruz. Sosyal yardımlar, altyapı, üstyapı, vatandaşların bireysel taleplerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu desteklerimiz de herkes kalıcı konutlara geçip, kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye gelene kadar devam edecek. Kalıcı konutlara geçilmesiyle desteklerin son bulması söz konusu değil.” dedi.

“Yeni eğitim merkezleri kurduk”

Gençlerin hem ders çalışabileceği ve yazılım alanında eğitimler alıp çalışmalar yapabileceği Sosyal Girişimcilik Merkezi kurduklarını da aktaran Aksoy, “Nurdağı’nda GASMEK binamız yıkılmadı ama belediye binası olarak tahsis ettik. Bunun yerine Nurdağı ve İslahiye’de yeni GASMEK binalarını da hizmete açtık. Gençlerimiz, öğrencilerimiz orada üniversiteye hazırlanabilecek. Birçok alanda kurslar veriliyor. Gençlerimiz mesleki eğitim de görüyor, kadınlarımız da meslek edindirme kurslarına geliyor. Kurslara çok ciddi bir talep var. Deprem psikolojisini atlatılmasını hızlandırmak istiyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize de uygun bir ortam hazırladık” diye konuştu.

“Nurdağı ve İslahiye’de iş atölyeleri oluşturuyoruz”

Nurdağı ve İslahiye’de İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleri ile iş atölyeleri açacaklarını söyleyen Aksoy, özellikle kadınların istihdamını artırmaya yönelik İslahiye’de tekstil, Nurdağı’nda ayakkabıcılık alanında iş atölyeleri için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Eğitim desteklerini de paylaşan Aksoy, şunları kaydetti: “Son 4 yıldır kentimizdeki bütün ilkokul 1. sınıf öğrencilere tüm kırtasiye ürünlerini desteği veriyorduk. Bu yıl Nurdağı ve İslahiye’de 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilere okul kıyafetleri de dâhil belediye olarak karşıladık. Öğrencilerimizin 1 yıllık ihtiyacını giderdik. Gaziantep genelinde yıllık 20 bin çiftimiz evleniyor. Her evlenen çiftimize seçenekler sunduk ve beyaz eşya, mobilya, mutfak aletleri gibi birçok ürünü gençlerimize hediye ettik. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin çiftimiz bu desteklerden yararlandı.”

Aksoy, önümüzdeki dönemde de bir yazılım merkezi kuracaklarını dile getirerek, bu merkezde Türkiye ve Gaziantep’in ihtiyaç duyduğu yazılımcıları yetiştireceklerini aktardı.