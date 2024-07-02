Gaziantep Büyükşehir ‘Haydi Sofraya’ sayısını 4’e çıkardı

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin "Haydi Sofraya" projesi büyümeye devam ediyor. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde başlayan projeye, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki kitap kafenin dönüştürülmesiyle üç yeni nokta daha eklendi. Bu yenilikle birlikte toplam tesis sayısı dörde çıktı. Haydi Sofraya için belirlenen hizmet noktalarına kısa süre içerisinde Gazikent, Küsget ve Gaziantep Üniversitesi de dahil edilecek.

Şu anda her gün ortalama bin kişiye yemek servisi yapılan tesislerde, bu sayının kısa sürede iki katına çıkarılması hedefleniyor. Restoran, yalnızca yemek servisi hizmeti ile de sınırlı kalmıyor. Sabahları simit, poğaça, çay ve kahve servisi ile vatandaşlara hizmet sunuluyor.

4 çeşit yemek sadece 40 TL

"Haydi Sofraya", ekonomik menüleriyle büyük ilgi görüyor. Tesislerde 4 çeşit yemek sadece 40 lira karşılığında sunuluyor. Öğle servisi 12.00-13.30, akşam servisi ise 17.30-19.30 saatleri arasında yapılıyor. Proje, her kesimden insanın kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklere ulaşmasını sağlıyor.