Gaziantep OSB Koleji’nin projesi Türkiye Ulusal Ajansı’na kabul edildi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Proje kapsamında OSB Koleji ve proje ortağı olan Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesinden 19 öğretmen ve mühendisin katılımıyla sırası ile Hırvatistan ve Estonya'da ortak çalışma yapılacak. Yapılacak olan ortak çalışma ile "Yapay Zeka ile Desteklenen Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulumu Bakımı, Tamiri ve Depolama Sistemlerine Yönelik Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması" konusunda doküman ve eğitim materyali oluşturulacak.

OSB Başkanı Şimşek: Kalkınma yarışında eğitimle öne geçebiliriz

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirterek, başarıda emeği geçenleri kutladı. Başkan Şimşek, "Okulumuz tarafından hazırlanan 'Yapay Zeka ile Desteklenen Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulumu Bakımı, Tamiri ve Depolama Sistemlerine Yönelik Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması' isimli Erasmus KA210 VET Projesinin Ulusal Ajans tarafından kabul edilen 10 proje arasına girmesinden dolayı okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum" dedi.

Gaziantep OSB olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Şimşek, şöyle devam etti: "Kalkınma yarışında öne geçmenin tek yolu eğitimden geçmektedir. Bu doğrultuda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak kreşten üniversiteye kadar bölgemizdeki eğitim kurumları ile nitelikli eğitime katkı sunuyoruz. Bilimsel anlamda önemli bir başarıya imza atan Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, gerek teorik gerekse de uygulamalı eğitimleri ile iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştiriyor. Gaziantep OSB olarak bundan sonra da eğitime destek olmaya, eğitimi öncelikli konularımız arasında tutmaya devam edeceğiz."

“Gaziantep OSB için yenilenebilir enerjiden yararlanmak önemli bir konu”

Başkan Şimşek, Gaziantep OSB'deki fabrikaların yaklaşık yarısının sanayi tesislerinin çatısına kurulan güneş enerjisi santralleri ile enerjisini güneşten karşılamaya başladığına da dikkat çekerek, "Güneş enerjisini çok önemsiyoruz. Çünkü ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli bölümünü ithal ediyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir ve çevreci bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha fazla yararlanmayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda okulumuzun güneş enerjisi sistemleri alanındaki bir proje ile başarı kazanmasından dolayı da ayrıca mutluyuz" şeklinde açıklamada bulundu.