Gaziantepli baklavacı Talat Çağdaş yaşamını yitirdi

GAZİANTEP

Gaziantep’in dünyaya açılan markaları arasında yer alan İmam Çağdaş Restoran’ın sahibi Burhan Çağdaş’ın babası Hacı Talat Çağdaş’ın vefat haberi Gazianteplileri üzdü. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çağdaş için bugün Gaziantep Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlenecek.

İmam Çağdaş’ın tarihi

İmam Çağdaş’ın tarihi 1887 yılına uzanır. Halep’ten gelen Hacı Hüseyin Efendi (Çağdaş) kentin 34’üncü esnafı olarak Maarif’te bir dükkan açar. Daha sonra Gaziantep Kalesi’nin yerleşim alanı olarak ihtiyaca cevap vermemesi üzerine çevrede birçok han yapılır ve kentin ilk çarşısı olan Uzun Çarşı kentin merkezi olur. Hacı Hüseyin Efendi de 1898 yılında Uzun Çarşı’ya taşınır. Hacı Hüseyin Efendi’den sonra işi devralan ve müesseseye ismini veren İmam Usta, vefat ettiği 1964 yılına kadar lezzet merkezi olma geleneğini sürdürür. İmam Usta’dan sonra da oğlu Talat Çağdaş bayrağı devralır. Asırlık aile şirketini, babası İmam Usta’nın titizliği ile Talat Çağdaş ve oğlu Burhan Çağdaş birlikte yaşatıyordu.