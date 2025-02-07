Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet verecek

KOCAELİ

Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılımlarıyla gerçekleştirdi. Uraloğlu, ziyaretinin ardından Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı. Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorununa raylı sistem projeleri ile çözüm sağlayacaklarını açıkladı.

Türkiye genelinde hizmete açılmış metro hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da toplamda 73,4 kilometrelik raylı sistem hattının yapımının sürdüğünü belirtti. Ankara, Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı metro projeleri hazırlandığını söyleyen Uraloğlu "İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze'den çıktığınızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar uzunluktan bahsediyoruz" dedi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçen önemli metro projelerinden biri olduğunu, geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yapım çalışmalarının 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduklarını anlatan Uraloğlu, "Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü. Diğer bir kent içi ulaşım projemiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS (hafif raylı sistem) Hattı 1. Etabı için de 27 Haziran 2024'te yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik. Bu ilk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak. Şu anda güzergah üzerinde istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleriyle mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapılarıyla etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeniyle kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onaylarıyla altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık" dedi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı’nın yüzde 86 tamamlandı

Yapım çalışmaları devam eden 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nı çift hat olarak inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, tasarım hızı 90 kilometre olan hattın 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Gar İstasyonu ile Marmaray hattına, adliye istasyonunda da ileride yapılacak metro hattıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişim mümkün olacak. Ayrıca OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 113 bin metrekare alan üzerinde 17 set kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz. Hattımızdaki tüm çalışmaları 2026'nın ikinci yarısında tamamlayacak ve Kocaeli’mizin ve bölgemizin hizmetine sunacağız. Hattın tamamlanmasıyla kara yolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazancı yaklaşık 2 milyar 734 milyon euronun üstünde olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde bu projenin Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Projemizin genel ilerleme oranı yaklaşık yüzde 86" dedi.

Uraloğlu, projenin toplamda 78 bin 922 metre olan ray miktarının, 42 bin 14 metresinin montajını tamamladıkları bilgisini paylaştı. Projede kullanılacak trenlerden bahseden Uraloğlu, “Burada kullanılacak 28 aracımızın ihalesini 2020'de gerçekleştirmiştik. Trenlerimizi yüzde 60 yerlilik şartıyla tam sürücüsüz modern teknolojiye uygun tasarladık ve 28 aracımızın tamamını da teslim aldık. Bu araçlarımız yüzde 60'ında üzerinde boji, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, güvenlik kamera sistemleri gibi pek çok bileşeniyle yüzde 63 yerlilikle üretildi." ifadelerini kullandı.

Türk teknik ve mühendisliği ile inşa edilen ilk metro hattı

Projede kullanılacak araçların 80 kilometre servis hızı, 1150 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, metro inşaatı kapsamındaki yürüyen merdiven, asansör, fanlar, havalandırma, yangın önleme gibi sistemlerinde de yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'mız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtıdır. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu, beraberindeki Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile beraber metro hattında sürücülü ve sürücüsüz test sürüşünü gerçekleştirdi.