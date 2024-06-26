Genç Atölye eğitimlerinde yaz dönemi başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi ‘Genç Atölye’ eğitimleri başlıyor.
HASAN COŞKUN / SAKARYA
Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek genç atölye eğitimlerinin yaz döneminde Yerinde Tarih, Doğa Tutkunları, Geleneksel Sanatlar ve Sinema olmak üzere 4 farklı dalda alanında uzman isimler tarafından gençlere teorik ve pratik eğitimler sunulacak. 15-21 yaş arası gençlerin başvurabileceği genç atölyede kayıtlar 3 Temmuz Çarşamba gününe kadar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.
Eğitimler 4 hafta sürecek
Bir gencin en fazla iki atölyeye başvurabileceği eğitimlerin, kabul edilen isimlerin ilanı ise 5 Temmuz Cuma günü www.sakarya.bel.tr adresinden açıklanacak. Sinemaya, tarihe, doğaya, sanata ilgi duyan tüm gençleri davet edildiği ‘Genç Atölye’ eğitimleri 8 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 4 hafta boyunca sürecek olan eğitimlerde gençlerin katılımlarında devamlılık şartı aranacak. Atölyedeki bazı dersler şehir içinde veya dışında farklı mekânlarda uygulamalı olacak ve bu etkinliklerde 18 yaş altı gençler için veli izin belgesi alınacak.
‘Genç Atölye’ yaz dönemi eğitim programı
Doğa Tutkunları Atölyesi
Eğitmen: Erkan Kotan (Gezi Koordinatörü)
Tarih ve Saat: Salı | 09.00-17.00
Geleneksel Sanatlar Atölyesi
Eğitmen: Raziye Dirim (Çini) Öznur İsen (Hat / Kufi-Sülüs-Rik’a)
Saat: A Grubu: 10.00-13.00 / B Grubu: 14.00-17.00
Yer: Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi
Yerinde Tarih Atölyesi
Eğitmen: Prof. Dr. Haşim Şahin (Tarihçi, Akademisyen)
Tarih ve Saat: Çarşamba | 14.00-17.00
Yer: Alicanlar Konağı
Sinema Atölyesi
Enver Gülşen (Sinema Yazarı)
Tarih ve Saat: Cuma | 14.00-17.00
Yer: Ofis Sanat Merkezi