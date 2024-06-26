Genç Atölye eğitimlerinde yaz dönemi başlıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek genç atölye eğitimlerinin yaz döneminde Yerinde Tarih, Doğa Tutkunları, Geleneksel Sanatlar ve Sinema olmak üzere 4 farklı dalda alanında uzman isimler tarafından gençlere teorik ve pratik eğitimler sunulacak. 15-21 yaş arası gençlerin başvurabileceği genç atölyede kayıtlar 3 Temmuz Çarşamba gününe kadar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Eğitimler 4 hafta sürecek

Bir gencin en fazla iki atölyeye başvurabileceği eğitimlerin, kabul edilen isimlerin ilanı ise 5 Temmuz Cuma günü www.sakarya.bel.tr adresinden açıklanacak. Sinemaya, tarihe, doğaya, sanata ilgi duyan tüm gençleri davet edildiği ‘Genç Atölye’ eğitimleri 8 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 4 hafta boyunca sürecek olan eğitimlerde gençlerin katılımlarında devamlılık şartı aranacak. Atölyedeki bazı dersler şehir içinde veya dışında farklı mekânlarda uygulamalı olacak ve bu etkinliklerde 18 yaş altı gençler için veli izin belgesi alınacak.

‘Genç Atölye’ yaz dönemi eğitim programı

Doğa Tutkunları Atölyesi

Eğitmen: Erkan Kotan (Gezi Koordinatörü)

Tarih ve Saat: Salı | 09.00-17.00

Geleneksel Sanatlar Atölyesi

Eğitmen: Raziye Dirim (Çini) Öznur İsen (Hat / Kufi-Sülüs-Rik’a)

Saat: A Grubu: 10.00-13.00 / B Grubu: 14.00-17.00

Yer: Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi

Yerinde Tarih Atölyesi

Eğitmen: Prof. Dr. Haşim Şahin (Tarihçi, Akademisyen)

Tarih ve Saat: Çarşamba | 14.00-17.00

Yer: Alicanlar Konağı

Sinema Atölyesi

Enver Gülşen (Sinema Yazarı)

Tarih ve Saat: Cuma | 14.00-17.00

Yer: Ofis Sanat Merkezi