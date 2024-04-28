Gençler ‘yenilikçi’ fikirlerle fark yarattı

DENİZLİ

Denizli İhracatçılar Birliği’nin geleneksel hale gelen ‘Genç Mucitler Aranıyor’ programı bu yıl "İnovatif Fikirler Yarışması" başlığı ile gerçekleşti.

Denizli’deki ilkokul, ortaokul ve liselerden bin 500 başvurunun yapıldığı etkinlikte projeler 5 kategoride değerlendirildi. İnovatif fikirler yarışmasının ilkokul kategorisinde Eylül Tepekulu birinci, Egemen Kocagöz ikinci ve Doğa Arpaç ise üçüncü oldu. Bu kategoride Berin Yağmur Yılmaz’a DENİB özel ödülü verildi. Aynı yarışmanın ortaokul kategorisinde ise Elif Öykü Asiltürk birinci, Huriye Beyza Öğünç ikinci ve Erol Çetin üçüncülük elde etti. DENİB özel ödülü ise Batuhan Batmazoğlu ve Hasan Utku Bosun’a birlikte verildi.Lise kategorisinde Kasım Uskutoğlu birinci oldu. Defne Naz Engin, Sude Arapoğlu, Mustafa Aytekin Yıldırım’ın ortak projeleri ikincilik elde etti. Alperen Çakar’ın projesi ise üçüncü oldu. Lise kategorisinde DENİB özel ödülü Ayperi Alparslan, Ecrin Nur Demirtaş, Murat Saranlı, Evrim Naz Nalbantoğlu ve Yağız Gökşin’e gitti. Dijital oyun içeriklerini geliştirme kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu. Bu başlıkta ortaokulu kategorisinde Melek Naz Yumrukaya birinci, Mert Ali Ongan ikinci, Emir Erçelik ise üçüncü oldu. Aynı yarışmanın lise kategorisinde ise Hüseyin Konak birinci, Metin Tokuç ikinci, Yaşar Yiğit Ekren de üçüncü oldu.

"İcat çıkarın diye teşvik ediyoruz"

Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, inovatif projelere teşvik etmek ve yenilikçi fikirleri öne çıkarmak amacıyla düzenledikleri programa ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Memişoğlu, “Amacımız, çocuklarımızda ihracat algısını oluşturmak, kafalarına ihracat, ihracatçı nedir onu göstermek. Projelerin içerisinde enerji ve sürdürülebilirlikle ilgili projeler var. Eminim bu başladıklarını ilerde daha büyük projelere çevireceklerdir. Biz onlara icat çıkarın diyor ve icat çıkarmalarına yardımcı olmaya gayret ediyoruz” dedi. Projelerin neredeyse tamamında gençlerin doğa sevgisine tanık olduklarını ifade eden Memişoğlu; “Teknolojiyle iç içe büyüyen, oyuncakları cep telefonu ve tablet olan bu kuşak ayrıca doğasını koruyor ve temiz bir gelecek için mücadele ediyor, topluma bu yönleriyle de katkı sağlıyor. Dünyanın gündeminde dijitalleşme ve yapay zeka var. Denizli olarak biz de bu dijital dönüşümün içerisinde yer almak adına yarışmamızda dijital oyun kategorisine yer veriyoruz. Bu kapsamda, yarışmacılarımız ilimizin ve ülkemizin ihraç ürünlerinin yer aldığı dijital oyunlar geliştirdi. Yarışmaya katılan, medeni cesaretini gösteren, azmiyle, hevesiyle bizlere heyecan katan, ilham kaynağı olan tüm öğrencilerimizi baştan kazanan ilan ettiğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.