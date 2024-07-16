Göçer hayvancılar suya daha kolay ulaşacak

ADANA / EKONOMİ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirdiği Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ile kırsalda geçimlerini göçer hayvancılık yaparak sağlayan ailelere destek verildi.

Feke ilçesi Kırıkuşağı mahallesinde düzenlenen dağıtım programında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaz aylarında su kaynaklarının azalması veya tamamen kuruması sebebiyle göçer hayvancılık yapan ailelerin hayvanları için suya ulaşımda zorluk yaşadıklarını söyledi. Kökçüoğlu, “Yaptığımız bu destekleme ile hayvancılığımızın bu bölgelerde devamlılığını sağlayacağız ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Programda daha sonra hak sahibi üreticilere taşınabilir hayvan içme suyu tankları teslim edildi. Adana’da projenin yürütüldüğü 7 ilçede toplam 86 göçer hayvancılık yapan aileye yüzde 70’i hibe olmak üzere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı. Tankların bedelinin 8 milyon 600 bin lirası projeden; 3 milyon 685 bin lirası ise üreticiler tarafından eş finansman olarak karşılandı.