Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi’nde büyümeye devam ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Dondurma seri üretim makinaları ve imalat hatları üretiminde küresel pazarın lider firması Danimarka merkezli Gram Equipment, Ege Serbest Bölgesi’ndeki üçüncü faz yatırımı ile toplam kapalı alanını yaklaşık 10 bin metrekareye çıkarıyor.

Ege Serbest Bölgesi genişleme alanında hizmete alınacak yeni tesisle ilgili kiralama sözleşmesi Gram Equipment Yürütme Kurulu Başkanı Tom Wrensted ve ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler tarafından imzalandı.

Mevcut tesislerinde 125’i ofis olmak üzere yaklaşık 200 çalışanla dizayn edip ürettikleri dondurma seri üretim makinaları ve imalat hatlarını Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına ihraç ettiklerini söyleyen Gram Equipment Türkiye Genel Müdürü Özgür Seyhan, 2018’de grubun büyüme lokomotifi olarak belirlenen İzmir’deki yatırımlarını büyütmeye devam edeceklerini açıkladı.

Global pazarda dünya lideri olduklarını belirten Seyhan, “Grubumuz son yıllarda küresel pazarda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi ve buna uygun olarak büyüme stratejisini oluşturdu. 2018’de grubun büyüme lokomotifi olarak belirlenen Ege Serbest Bölgesi’ndeki yatırımlarımızı da bu stratejiye uygun olarak büyütüyor ve bu kapsamda yeni bir tesisi daha hizmete alıyoruz. Yaklaşık 1 milyon euro tutarındaki yatırımla 2025 yılında tamamlanacak yeni tesisimizde ağırlıklı olarak dondurma üreticileri için özellikle yüksek hız hatları ve makineleri üretilecek. Bu tesisle birlikte İzmir’de yaklaşık 250 kişilik istihdama ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Özgür Seyhan, Gram Equipment Türkiye olarak her yıl euro bazında cirolarını yüzde 30, çalışan sayısını da yüzde 41 oranında arttırdıklarını, yeni tesisle birlikte daha hızlı bir büyüme içinde olacaklarını belirterek, şunları söyledi: ”Türkiye’de de teknoloji, inovasyon, nitelikli istihdamı ve yüksek katma değerli yerli malı üretimi ile makine imalat sanayisinin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Orta hız makinelerinin tamamını yerel ekipler ile tasarlıyor, üretiyor, test ediyor ve devreye alıyoruz. Artık yüksek hız hatlarını ve makinelerini de üreteceğiz. Dondurma makinelerinin ana girdisi olan paslanmaz parçaları ekseriyetle yerel tedarikçilerden sağlıyoruz. Ürünlerimizi 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz.”

“Gram Equipment bizi gururlandırıyor”

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Gram Equipment’in 2014’ten beri ESBAŞ’ta faaliyette bulunduğunu belirterek, “Gram Equipment 120 yıllık bir makine üretim şirketi olarak dünyada başarılı işlere imza atıyor. Dünya genelinde sektörünün lideri olan bu şirketin bölgemizi tercih etmesi ve küresel pazardaki büyümesinde ön plana çıkması, 200 kişiye istihdam sağlaması, sadece istihdam açısından değil ihracattan sağladığı döviz geliri ve yaratmış olduğu yüksek teknoloji ürünleri ile de ülkemiz ekonomisi ve çağdaşlığına katkı sağlaması bizleri gururlandırıyor“ dedi.