Growth Lead LLC’nin Amerika’ya ihracat hedefi 50 milyon dolar

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Amerika’da 4’üncü yıllarını doldurduklarını belirten Growth Lead LLC Ceo’su Can Akalın, Türkiye’deki firmaları Approach Leadership A.Ş. aracılığıyla yerli üreticilerden satın aldıkları ürünleri ihraç ettiklerini söyledi. Lisanslı tedarikçi olmalarının kendilerine büyük avantaj sağladığından bahseden Akalan, “Amazon ve Walmart gibi dev zincir marketlerin Amerika’daki lisanslı vendor (B2B tedarikçi) unvanlı ana tedarikçilerinden biri olan firmamız, 2 zincir marketle başladığı yolculuğunda şu anda 13 zincir markete ürün sağlama noktasına ulaştı. Sahip olduğumuz bazı proses ve referanslar bu büyük pazara mal tedarik edebilmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Shell, General Electric, Amazon ve SpaceX gibi dünyanın en büyük şirketlerinin tesis ve depolama alanlarının bulunduğu Houston’da yaklaşık 4 milyon dolar tutarında 70 bin metrekarelik depolama yatırımı yaptıklarını açıklayan Akalın, 65 kişiye istihdam sağladıkları bilgisini paylaştı. 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 200 civarında büyüdüklerini kaydeden Akalın, “2022 yılını yaklaşık 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek kapattık. Karlılığımız yüzde 7 seviyelerinde. Bu yıl ise minimum 50 milyon dolarlık ihracat talebi var. 2024 yılında bu rakamların daha da artacağını öngörüyorum” dedi.

“İhracata yönelik kredi finansmanlarının önü açılmalı”

Türkiye ihracatının hükümetin destekleri ve bilinçlendirmeleri ile birlikte son 5 yılda ciddi oranda arttığına dikkat çeken Can Akalan, ülke olarak ciddi potansiyele sahip ABD pazarındaki ihracat performansının düşük olduğuna değindi. Türkiye’den Avrupa ve Ortadoğu ağırlıklı ihracat gerçekleştirildiğini belirten Akalın, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa nüfusunun yüzde 70’e yakını yaşlılardan oluşuyor, dolayısıyla ileriki yıllarda tüketimin azalarak talebin düşeceği öngörülüyor. Ortadoğu ise son 10 yılda gelişen dünya trendleri ile mal talebinde bulunuyor fakat popülasyon anlamında zayıf. Rusya’da her şey durmuş durumda. Geriye ABD pazarı kalıyor. Bu bölgeye yönelik ilgili kurumlar tarafından bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Bununla birlikte ihracat kredi finansmanlarının önünün açılmalı. Özel bankaların bu konuda elini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum.”