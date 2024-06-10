GTO, 30 girişimciyi geleneksel ticaretten e-ticarete taşıdı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

GTO Türkiye’nin en büyük online pazaryerlerinden Trendyol ile geleneksel ticaret yapan firmaların e-ticaret yapabilir hale gelmesi amacıyla yaptığı iş birliği çerçevesinde “Uygulamalı E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Programını” hayata geçirdi. 30 girişimcinin yararlanarak e-ticaret yapmaya başladığı programı değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, şunları söyledi:

“Günümüzde bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi için olmazsa olmazlardan biri de dijital dünyaya entegrasyondur. İster mal ister hizmet ticareti yapsın, hedef pazarı yerel, ulusal ya da küresel pazar olsun satış kanallarına online sistemleri de dahil etmesi kaçınılmaz bir hal aldı. Oda olarak biz de bu gerçekten hareketle geleneksel ticaret yapan firmaların e-ticaret yapabilir hale gelmesi amacıyla bir iş birliği geliştirdik. Bu iş birliği çerçevesinde “Uygulamalı E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Programını” başlattık. Programımıza 200’den fazla başvuru aldık. Başvuruları daha önce online ticaret yapmamış firma olması kriteri ile değerlendirip eleme yaptık ve 100’den fazla kişi ile mülakatlar gerçekleştirdik. Trendyol ve GTO uzmanları tarafından gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde 30 girişimciyle eğitim programımızı başlattık.”

Eğitim programında katılımcılara online dükkan açmanın ve dükkanı işletmenin tüm adımlarının uygulamalı olarak öğretildiğini belirten Yıldırım, “Daha önce online satış deneyimi olmayan girişimcilerimiz 4 gün süren bu programda alanında uzman eğitmenlerden online dükkan açılışı, dizaynı, ürün sunumu, satış ve pazarlama tekniklerine kadar kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim aldılar. 30 girişimci Trendyol pazaryerinde dükkânlarını açarak satışlarına başladı. Satışları 100 bin TL’yi aşana kadar Trendyol komisyon almayacak. Bununla beraber 1 yıl boyunca Trendyol yetkilileri tarafından gerek saha ziyaretleri gerekse sistem üzerinden gerçekleştirilecek bir rehberlik/destek programı sunularak takipleri yapılacak ve satışlarını artırmaları konusunda yardımcı olunacak.” dedi.

Gaziantep’in e-ticarete uyumunu geliştirmek istiyoruz

“Gaziantep olarak üretim ve ihracattaki gücümüzü geleneksel ticarette olduğu gibi e-ticarette de göstermeliyiz.” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu” verilerine göre ilimiz e- ticarete uyum endeksi sıralamasında 81 il arasında 11. sırada yer almakta. İl bazında satışların alışları karşılama oranı, e-GSYH, işletme başına düşen e-ticaret hacmi ve e-ticaret işletme sayısının toplam işletme sayısına olan oranı kriterlerinden oluşan bu endeks illerin e-ticaret uyumunu gösteren skorları belirlemiş. Bu skorlara göre en yüksek skor alan ve dolayısıyla e-ticarete uyumu en yüksek olan ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli iken Gaziantep 43,21 puanla 11.sırada yer almakta. Bu çalışmaya göre; Gaziantep 2023 yılında 25,35 milyar TL satış, 25,53 milyar TL alış gerçekleştirmiş. Satışların alışları karşılama oranı ise yüzde 99,29. E-ticaret yapan firma sayımız 7 bin 85. Bu da Gaziantep’teki toplam işletmelerin yüzde 7,25’i. İşletme başına düşen e-ticaret hacmi ise 3,61 milyon TL. Rekabet gücümüzü yükseltmek için bu alana uyumumuzu geliştirmek zorundayız. Zamanın gerisinde kalamayız. Hedefimiz Gaziantepli işletmelerin e-ticarete uyumunu geliştirerek şehir ekonomisinin ulusal ve uluslararası e-ticaret pastasından daha fazla pay almasını sağlamak. GTO olarak bu alandaki projelerimiz devam edecek.”