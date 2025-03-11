GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Merkez Bankası faiz indirimi kararını değerlendirdi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın(TCMB) faiz indirimi kararı hakkında değerlendirmede bulundu. Abdurrahman Aslantaş, değerlendirmesinde Merkez Bankası’nın açıkladığı politika faiz oranlarının 2,5 puan düşürülerek yüzde 42,5’e çekilmesinin piyasadaki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Üç aylık dönemde 7,5 puanlık faiz indirimi

Geride kalan üç aylık dönemde yüzde 7,5 puanlık faiz indirimi gerçekleştiğini dile getiren Aslantaş, bankaların indirimi faiz oranlarına hızla yansıttığını ancak ticari kredi faizlerinde aynı hızda bir düşüş olmadığını vurguladı.

Faiz indirimi Kobiler üzerinde olumlu katkı sağlayacak

Gebze Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bankaların kredi faiz indiriminin KOBİ’ler üzerinde üretim, istihdam ve yatırıma olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Ticari kredilerin büyümesine yönelik kısıtlamaların maliyetleri artırdığını ifade eden Abdurrahman Aslantaş, bu durumun enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi. Aslantaş, sorunun bir an önce çözülmesi ve yapılacak gözden geçirme çalışmalarının iş dünyası açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Başkan Aslantaş, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin sektörde daha fazla hissedilebilmesi için ticari kredi faizlerinin de hızla düşürülmesi gerektiğini belirtti.