GTÜ ve DDC Makina’dan iş birliği

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, İMES OSB'de ihracat ağırlıklı üretim yapan DDC Makina ve DDC Grup'u ziyaret gerçekleştirdi. DDC Grup Başkanvekili Hatice Öztürk tarafından karşılanan GTÜ Rektörü, DDC Makina fabrikasını gezerek üretimi izledi, yetkililerden bilgiler aldı. Üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Hidayet Dündar ve Satınalma Müdürü Alp Birkan tarafından üretimin her aşamasında bilgilendirilen Rektör Mantar, izlenimlerini dile getirirken, “Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Üretime çok değer veriyorum, üretmek çok önemli. Burada bu başarıyı görmek sevindirici'' dedi.

“Uluslararası normda üretim yapan Türkiye'de iki markadan biriyiz”

DDC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk'le bir araya gelen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Mantar'a, Öztürk tarafından DDC Grup ve DDC Makina'nın faaliyetleri hakkında geniş sunum yapıldı. Sohbet havasında geçen toplantıda, DDC Makina'nın Türkiye'de iki firmadan biri olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, ''Türkiye'de makine imalatı yapan çok sayıda firma var. Fakat bu denli donanımlı ve uluslararası normda üretim yapan Türkiye'de iki markadan biriyiz. Dünya'da ise İtalya ile yarışıyoruz. Çin'de var ama Çin ucuz bir pazara sahipken, biz pazarımızda marka olmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

“Gebze Teknik Üniversitesi Makina Bölümü ile partner olabiliriz”

GTÜ Rektörü Mantar'a, “Çin'den pahalı, İtalya'dan ucuz makine üreterek dünya pazarına hakim olmak amacındayız'' diyen DDC Başkanı Öztürk, teknik konuda GTÜ ile iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Öztürk, ''Gebze Teknik Üniversitesi Makina Bölümü ile partner olabiliriz. Karşılıklı iş birliği ile ülkemizin bu yöndeki talebine hızlı cevap vermek adına müşterek proje geliştirmek isteriz. Üniversitenizden stajyer öğrenci istihdam edebiliriz. Sonrasında ise bunlar daimi kadromuzda yer alabilir'' ifadelerine yer verdi.

Endüstriyel programa dahil edilecek

DDC Makina'nın faaliyetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, ''Endüstriyel programlarımız çerçevesinde makina bölümü hocalarımız ziyaretinize gelir. Uzun dönem staj ve aday mühendislik çalışmalarımızı sağlayabiliriz. Üniversitemiz, Türkiye sıralamasında ilk dörtte yer alıyor. Dünya'da bilinen hocalarımız var, onlardan da istifade edilebilir'' dedi. Verimliliği artırmak için üretimin güncellenmesine dikkat çeken Mantar, zaman zaman teknik hocaların ziyarete gelebileceğini, daha iyi nelerin olabileceğini araştıracaklarını dile getirdikten sonra, ''DDC Makina ile iş birliği yapabiliriz. Ağustos ayında bu yönde bir protokol yapabiliriz'' dedi.

Kopyalanamayan yeni bir makinemizi fuara hazırlıyoruz

ülkemizi dünyada nasıl birinci sıraya oturturuz onun çalışmasındayız diyen Öztürk, “Şu an uluslararası bir fuar hazırlığımız var, emsali olmayan ve kopyalanamayan yeni bir makinemizi fuara hazırlıyoruz. İlerideki günlerde otomasyonumuz hızlanacağı gibi, yapay zekadan da faydalanma yönünde bir çalışmamız var. Geçtiğimiz aylar Dubai'de fuara katıldık, ülkemizi temsil ettik. Bundan sonraki süreçte GTÜ ile yapacağımız iş birliği sonucunda, daha başarılı üretimler yapacağımıza inanıyorum. GTÜ'nün DDC Makina'ya gösterdiği yakınlık, Türk sanayisine sunduğu bir fırsattır. Gösterdiğiniz ilgi ve sunduğunuz öneri ve desteğe teşekkür ediyorum'' diye konuştu.