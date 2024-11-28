Güçlü Kadınlar 2. BPW İzmir Zirvesi’nde buluştu

İZMİR / EKONOMİ

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ile birlikte iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyelerinin büyük ilgi göstererek katıldığı Zirve’de, bütün kadınların güçlerini birleştirerek sorunlarını aşacağını vurgulanırken, Zirve’nin temasına uygun olarak katılımcılar, yaratıcılık sürdürülebilirlik ve teknoloji başlıklarında değerlendirme ve öngörülerde bulundular. Kadınlar ayrıca sözlükte toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ile bağdaşmayan ifadelerin değişmesi için de farkındalık yaratma kararı aldılar.

Şendinç: “Kadınlar her alanda değişimin anahtarı”

Zirve’nin açılışında konuşan BPW İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, 2 yıl önce 21 üye ile ‘Hayata İz Bırakan Kadınlar Birlikte Güçlüyüz’ sloganıyla çıktıkları yolda ikinci zirvelerini yapmalarının heyecanını yaşadıklarını söyledi. İş dünyasında ve toplumda cinsiyet eşitsizliğini ele alarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Şendinç, “2 yılda 130 üyesi ile, daha da büyüyerek nicelikten çok nitelikli olarak güçlenerek sizlerle birlikteyiz. Bu nedenle; 21. Yüzyılda ve Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında zirvemizin temasını da “Kadının 21. Yüzyıl Ekonomisindeki Gücü: Yaratıcılık, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik” olarak belirledik. Temamızı belirlerken, yaratıcılık ile, kadınların yenilikçi yaklaşımlarıyla pek çok sektörde yaratıkları fark ile ekonomik büyümeye ve sosyal değişime olan eşsiz katkılarını vurgulamak, teknoloji ile, dijitalleşmenin kadınlar için iş dünyasında nasıl yeni fırsatlar yarattığını ve liderlik rollerini güçlendirdiğini öne çıkarmak, sürdürülebilirlik ile, kadınların çevresel ve sosyal anlamda geleceği şekillendiren öncü projelerde nasıl aktif rol aldığını gözler önüne sermek ve kadınların, sadece iş dünyasında değil, toplumun her alanında değişimin anahtarları olduklarını vurgulamak istedik. İstinyeArt %100 Performans Arena, Güres Group ve DYO firmalarına da bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Soyluoğlu: “Yapay zeka doğuramıyor, üretemiyor”

Zirve’de “Yeni Fırsatların İnşası ve Dönüşümü Başlatmak” konulu ilk sunumu yapan Vartabi.com Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, teknolojinin gelişmesi ile kadınların iş hayatında daha aktif bir rol oynadığını söyledi. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte önceleri erkek işi olarak görülen birçok işi kadınlar da artık kolaylıkla icra edebildiğine işaret eden Soyluoğlu, “Teknolojinin bize sağladığı en büyük nimet kadınların sosyal ve iş hayatında daha aktif hale gelmesi. Çünkü online olarak evinizden iş bulabilir ve çalışabilirsiniz. O yüzden artık çalışamıyorum demek bir bahane oldu. Teknoloji birçok şeyi ayağımıza kadar getirdi. Ayrıca artık yapay zeka dönemindeyiz ve birçok mesleğin bu nedenle yok olacağı söyleniyor. Hepimizi bu konuda korkutmaya çalışıyorlar. Ancak 21. yüzyılda yok olmayacak tek bir meslek var o da kadın olmak. Çünkü yapay zeka üretemiyor, doğuramıyor” dedi.

Coşkun Küçüközmen: “Kadınlar eğitimle güçleniyor”

‘Küresel Finans Dünyasında Kadın’ konulu sunumda konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ise dünya ekonomisine yön veren kuruluşların başında yer alan kadınları anlattı. Kadınların iyi eğitim alarak güçlendiğini iletişim ve dil zekası ile başarılı olduklarını kaydetti. Küçüközmen, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada gelişmiş birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımasında da Türk kadınları için çok önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Özdemir: “İşimizi kolaylaştıran ve değer katan teknolojiyi kullanacağız”

Dünya Değişti, Normaller Değişti, Peki Yarın? Sunumunu yapan E-ticaret CEO’su Merter Özdemir de dünyanın sürekli değiştiğinin ve yarının normalinin ne olacağını kestiremediklerini söyledi. Mutlu olmak için bardağın dolu tarafını görmemiz, başarı için ise yarısının boş olduğunu bilmek gerektiğinin altını çizen Özdemir, “300 bin dolar sermaye ile kurulan Trendyol 19 milyar dolara satıldı. Türkiye’nin en gözde şirketleri Tüpraş ve THY şirketlerinin 4-5 katı fiyatına ulaştı. İşimizi kolaylaştıran ve değer katan teknolojiyi kullanacağız. İhtiyacımız olan tek şey motivasyon” dedi.

Hablemitoğlu: “Kadın karşıtlığı ile yüzleşmek zorundayız”

Ankara Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ise ‘Çalışma Yaşamında Görünmez Bir Engel: Mizojini’ başlıklı sunumunda bu kavramı irdeledi. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Türkiye’nin 139 yıla ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Hablemitoğlu, “Cinsiyet eşitsizliği konusunda her yıl küme düşüyoruz. Mizojini yani kadın karşıtlığı ile yüzleşmek zorundayız. Ataerkil bir toplum yapısında ne yazık ki mizojini her yerde karşımıza çıkıyor. Dünya bugüne kadar erkeklere tanınan ayrıcalığın nelere mal olduğunu gördü. Artık bunun herkes tarafından görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Şendinç: “Kadının desteklenmesi toplumsal gelişimi hızlandırır”

‘Kadının STK’larda Yarattığı Değer’ panelinin moderatörlüğünü Sezin Örten Sivri yaparken, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, kadın dernekleri ile ortak projelere imza attıklarını ve birleştirici güç olmak için çalıştıklarını söyledi. BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç de kadınların kendi potansiyelinin farkına varması ve desteklenmesinin toplumsal gelişim için çok önemli bir kazanım olduğunu kaydetti. UP School CEO’su Mina İlköz ile verdikleri eğitimlerle kadınların hayatlarına dokunduklarını ve çok güzel girişimcilik hikayelerine tanık olduklarını vurguladı. TÜRKONFED Gençlik Komitesi Üyesi Arda Şendinç de kadın haklarının kazanılmasında kadın hareketlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, kadın başta olmak üzere dezavantajlı kesimlerin haklarını almalarının toplumu daha ileriye taşıyacağını söyledi.