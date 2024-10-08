Hexagon, yeni üretimi SmartScan VR800’ü piyasaya sürdü

EKONOMİ / KOCAELİ

Sensör, yazılım ve otonom teknolojileri bir araya getirerek dijital gerçeklik çözümlerinde önemli rol oynayan Hexagon 50 ülkede yaklaşık 24 bin 500 çalışana ve yaklaşık 5,4 milyar Euro net satışa sahip.

Hexagon Türkiye Genel Müdürü Koray Alpaslan, “Endüstriyel, imalat, altyapı, kamu sektörü ve mobilite uygulamalarında verimliliği, üretkenliği, kaliteyi ve güvenliği artırmak için verileri işleyerek işe dönüştürüyoruz. Ortaya koyduğumuz teknolojilerle, üretim ve insanlarla ilgili ekosistemleri giderek daha bağlantılı ve otonom hale gelecek şekilde şekillendiriyoruz. Ölçeklenebilir, sürdürülebilir bir gelecek sağlıyoruz. Hexagon Manufacturing Intelligence bölümümüz sayesinde, üretimi daha akıllı hale getirmek için tasarım, mühendislik, üretim ve metrolojiden gelen verileri kullanan çözümler sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.

“SmartScan VR800, tamamen yeniden tasarlanmış bir platform üzerine inşa edildi”

Yüksek üretkenliğe sahip yapılandırılmış ışıklı tarayıcıyı piyasaya sürdüklerini duyuran Koray Alpaslan, “Kullanıcıların veri çözünürlüğünü ve ölçüm hacmini tamamen yazılım ayarları aracılığıyla ölçümlemeyi sağlayan motorlu yakınlaştırma lensine sahip piyasadaki ilk optik 3D tarayıcı olan SmartScan VR800, tamamen yeniden tasarlanmış bir platform üzerine inşa edildi. Kalite denetiminin verimliliğini büyük ölçüde artıran ürün, farklı çözünürlükteki taramaları tek bir projede birleştirme özelliği ile daha verimli tarama sağlayarak iş akışlarını iyileştiriyor. Geleneksel yapısal ışıklı tarayıcılar sabit bir optik konfigürasyona sahipken, çift stereo kamera ve optik zoom özellikli projeksiyon kombinasyonu SmartScan VR800'ü çok daha işlevsel hale getirerek kullanıcıların verilerini tam olarak hangi biçimde toplayacaklarını belirlemelerini sağlıyor. Üç yeni yazılım fonksiyonu; Smart Resolution, Smart Zoom ve Smart Snap kullanıcının sistemde hiçbir mekanik değişiklik yapmadan denetim çözünürlüğünü ve ölçüm hacmini özelleştiriyor. Bu da veri ağırlıklı yüksek çözünürlüklü taramaların en önemli özelliklere sahip alanlara odaklanabileceği, diğer alanların ise daha büyük veya daha düşük çözünürlüklü taramalarla daha verimli bir şekilde kapsanabileceği anlamına geliyor” ifadeleriyle devam etti.

“Endüstrileri daha üretken hale getiriyoruz”

Tarama detayını ve boyutunu yazılımla kolayca ayarlayabilen ve kullanıcısına manuel değişiklik gerektirmeyen ürünü piyasaya sunduklarını belirten Alpaslan, “SmartScan VR800, daha hızlı sonuçlar için kapsamlı ve detaylı taramaları tek bir modelde birleştiriyor. Aynı zamanda da ihtiyaç duyulan temel ayrıntıları muhafaza ederken fazla verileri azaltarak taramaları daha hızlı işliyor. Tamamen yeniden tasarlanan bir platform üzerine inşa edilen ilk optik 3D tarayıcı olan SmartScan VR800 ile kalite denetiminin verimliliğini büyük ölçüde artırırken tarama sonrası hizalama süreçlerini daha verimli hale getiriyor” dedi.

Koray Alpaslan, “Hexagon’un lider metroloji sağlayıcısı konumuyla geliştirdiği yenilikleri, dünya ile aynı anda Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayarlanabilir değişken çözünürlüğü sayesinde daha basit ve daha esnek iş akışları sunanSmartScan VR800 ile de endüstrileri daha üretken hale getiriyoruz. Kalite denetiminde gerekli olan farklı değişken çözünürlükleri, uygulama sırasında çeşitli zorluklar yaratabiliyor. Bu zorluklara çözüm getiren SmartScan VR800 ile yüksek ve düşük çözünürlük gerektiren taramalar tek noktadan gerçekleştirilebiliyor. Kalite denetiminde sağladığı fonksiyonellikle endüstrilerin verimliliğini artırmaya odaklanan bu yenilikle müşterilerimizle kurduğumuz çözüm ortaklığını daha ileri seviyeye taşıyacağız” dedi.

“Yüksek çözünürlükte bile önemli bir iş akışı sağlıyor”

Beyaz ışık taraması veya kısaca optik 3D tarama olarak da bilinen yapılandırılmış ışık taraması, saniyeler içinde oldukça yüksek çözünürlüklü parça verileri sunabilen kamera tabanlı bir ölçüm teknolojisine sahip. Piyasadaki diğer yapılandırılmış ışık tarayıcıları ise tipik olarak iki adet 5-16 mega piksel kamera ünitesine sahip stereo kamera sistemlerinden oluşmaktadır diyen Genel Müdür Koray Alpaslan, “ VR800 daha geniş bir ölçüm hacmi aralığı için çift setli kurulumda dört adet 20 mega piksel kamera kullanıyor. Bu da farklı hacimlerin (her kamera çiftinden üç adet) ölçülmesini ve her hacimdeki çözünürlüğün değiştirilmesini destekleyen optik yakınlaştırmalı dijital projeksiyon ünitesi ile özel olarak birleştiriliyor. Ayrıca sistemin entegre kontrol ünitesi, cihazdaki tarama verilerinin hızlı bir şekilde ön işlemden geçirilmesini sağlayarak metroloji yazılımına giden verilerin daha temiz ve kullanımının daha kolay olmasını sağlıyor. Özel yapım karbon fiber gövde termal stabilite garanti ediyor ve kalibrasyonlar arasındaki aralıkların daha uzun olmasını sağlıyor” diye konuştu.

Özellikle VR800'ün Smart Snap işlevi, daha yüksek çözünürlüklerde taranması gereken parçalarda bile önemli bir iş akışı sağlamaktadır diyen Alpaslan, “Bu mod, daha küçük tabanlı kamera çifti ile tam bir yüksek çözünürlüklü 3D tarama gerçekleştirirken aynı zamanda LED flaş destekli bir hizalama görüntüsü almak için daha büyük tabanlı kamera çiftini kullanıyor. Her tarama bölümü, bir hizalama görüntüsüyle eşleştirildiğinden, tarama verilerini bir araya getirmek hem daha kolay hem de daha verimli hale geliyor.Bu sayede hizalanmış bir ağ elde etmek için ağır işlem gücü gerektiren yoğun veri gerektiren yüksek çözünürlüklü taramaların üst üste binmesine gerek kalmıyor. Bu tarama kapasitesi, yaygın olarak eklemeli imalat, takım ve kalıp ile döküm ve şekillendirme yoluyla üretilen parçalar için önemli avantajlarla birlikte çok çeşitli ölçüm uygulamalarında kullanılabiliyor” açıklamasında bulundu.

VR800, zamandan tasarruf sağlıyor

Üreticiler, türban kanadı ölçümleri yaparken ön ve arka kenarları çok yüksek veri çözünürlüğünde tarayabiliyorken, geri kalanı için daha düşük çözünürlüklü hizalama verileri sunan bir sistemden yüksek verimlilik ve iyileştirmeler elde edebiliyor. Alpaslan, “Şekillendirilmiş parçalar doğru bir model oluşturmak için bu kadar ayrıntılı veri yakalamaya ihtiyaç duymayan daha büyük bir nesne içinde yüksek çözünürlüklü küçük detayları birleştiriyor. VR800, mekanik ayarlama yapılmasına gerek kalmadan tek bir yapılandırılmış ışıklı tarayıcı ile bu ölçümleri iş akışında esneklik sağlayarak hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de denetim sürecinin gerektirdiği işlem gücünü azaltıyor. Hexagon'un ürün yelpazesindeki diğer yapılandırılmış ışık tarayıcılarında olduğu gibi, VR800 de yarı otomatik ölçüm iş akışlarını etkinleştirmek için bir döner platform veya döner-eğimli ünitesi ile eşleştirilebiliyor. VR800 ayrıca robot veya cobot tabanlı tam otomatik denetim sistemlerine entegrasyon için de uyumludur” ifadelerinde bulundu.