Hisarlar Makina'dan manlift üretimi için yeni web sitesi

ESKİŞEHİR

Sektörde yarım asrı geride bırakan Hisarlar Makina, manlift üretimindeki başarısını dijital dünyaya taşıyarak MOTELIFT markasına ait yeni web sitesini kullanıma açtı. Dört yıllık Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen makaslı ve eklemli platformların tanıtıldığı bu site, ürün yelpazesine dair geniş bilgi ve teknik detayları içeriyor.

Firmanın, Türkiye ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen web sitesi, kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çekiyor. Sitede, Hisarlar Makina'nın ürettiği 10, 12 ve 14 metrelik makaslı platformlar ile 12, 14 ve 16 metrelik eklemli personel yükselticilerin teknik özellikleri, kullanım alanları ve güvenlik standartlarına dair ayrıntılı bilgiler bulunuyor.

Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat Arı, "Dijitalleşme adımımızla birlikte, müşterilerimiz hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ürünlerimize daha kolay erişim sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Arı, yeni web sitesinin firmanın büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunun altını çizerek, hem iç pazarda hem de ihracatta güçlü bir platform oluşturduklarını belirtti.

Sedat Arı, sözlerine şöyle devam etti:

“Site, ürün bilgilerine ek olarak sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri de yakından takip eden içeriklerle donatıldı. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hizmet veren platform, müşterilere hızlı ve kapsamlı bir bilgi ağı sunuyor.”