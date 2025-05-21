Hotomobil 23 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Merve Esin Esen/Kocaeli

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarında basın mensuplarını ağırlayan Hotomobil Genel Müdür’ü Pınar Kamçı, kuruldukları 2015 yılından bu yana “Mobil Yaşam Tarzı” vizyonuyla hareket ettiklerini, geliştirdikleri yenilikçi ürünler ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da mobil yaşam anlayışını yeniden tanımladıklarını belirtti. Hotomobil’in Türkiye ve Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip yerli karavan markası olduğunu söyleyen Pınar Kamçı, bugün motokaravan, pick-up karavan ve pop-up camper olmak üzere üç farklı kategoride üretim yaptıklarını ifade etti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni tesislerinde yıllık 1230 adet üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten Kamçı, bugüne kadar 1600 araç satışı ile yerli karavan üretimindeki istikrarlı büyümelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Yıllık satışın yüzde 80’i ihracat

Hotomobil Genel Müdürü Pınar Kamçı, “Yıllık satışlarımızın yaklaşık yüzde 80’i ihracat, yüzde 20’si ise yurtiçi pazara yönelik gerçekleşiyor. Ürünlerimizin uluslararası pazarlarda gördüğü yoğun ilgi, küresel ölçekte büyüme stratejimizin ne kadar doğru konumlandığını gösteriyor” diye ifade etti. 2024 yılı itibarıyla 23 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Pınar Kamçı, 2025 yılı itibarıyla; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda ve Şili gibi yeni pazarlara da açılarak küresel ölçekteki varlıklarını güçlendirdiklerini dile getirdi. Kamçı, “Günümüzde 28 bayiye sahip markamız, 6 farklı kıtada karavan satışı gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi. Küresel pazardaki en önemli paylarının Almanya pazarı olduğunu belirten Kamçı, ihracat hacimlerinin büyük kısmını Almanya’nın oluşturduğunu dile getirdi. Otomotiv sektöründe Avrupa Birliği(AB) standartlarına uygunluk sertifikasına sahip ilk Türk karavan üreticisi olduklarını dile getiren Kamçı, dünya genelinde “7 eksenli Kuka Robot” teknolojisiyle üretim gerçekleştiren tek firma unvanına da sahip olduklarını ifade etti.

2024 yılında 520 araç satışı gerçekleşti

Ürün gamında yer alan Motokaravan, Pick-up Karavan ve Pop-up Camper modelleri ile müşterilerinin farklı beklenti ve yaşam tarzlarına hitap ettiklerini belirten Pınar Kamçı, Gladiator Pick-up karavan serisinin 2024 yılında yüksek talep gördüğünü ifade etti. Kamçı, “Hotomobil 2024 yılı boyunca toplam 520 adet araç satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Bu rakam, yalnızca Gladiator serisini değil, tüm modellerin toplam satış adedini yansıtıyor” diye konuştu. Motokaravan grubunda Ronin XL, Freedom ve Reviva modellerinin ön plana çıktığını vurgulayan Kamçı, Fiat Pratico platformu üzerine tasarlanan Ronin XL modeliyle ikinci seviye üretici yetkisiyle “Avrupa Tip Onay Belgesi”ne sahip ilk yerli motokaravan üreticisi olduklarını belirtti. Hotomobil Freedom modelini Volkswagen Transporter şasisi üzerine inşaa ettiklerini söyleyen Kamçı, Reviva modelinin ise Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, VW Crafter, Ford Transit gibi farklı panelvan modellerine uyarlanabildiğini dile getirdi.