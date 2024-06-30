Iğdır Kayısı Festivali coşkulu başladı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleşen festivale; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Geçmiş Dönem Darıca Belediye Başkan Şükrü Karabacak, STK temsilcileri, basın ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Festival etkinlikleri çerçevesinde alanda kurulan stantlarda kayısı dağıtıldı. Iğdır bölgesine ait tereyağı, kaşar ve peynir çeşitleri satıldı. Bölgeye ait şarkılar ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

“Kayısı Festivali’ni geleneksel hale getireceğiz”

Festivalin açılışında konuşan Marmara Iğdırlılar Federasyonu Başkanı Nihat Yıldırım, “Etkinliğimizin ana gayesi Hasan Onbaşı’ydı. Hasan Onbaşı 40 yıl Mescid-i Aksa’da görev yaptı ve orada vefat etti. Kudüs’ün son nöbetçisiydi. Dolayısıyla İsrail’in Gazze üzerindeki bu katliamına sessiz kalamayız” dedi. Iğdır’ın 1934 yılında Kars iline bağlı bir ilçe olduğunu söyleyen Yıldırım, “6 Haziran 1992’de Iğdır il oldu. Iğdır’ın yüzölçümü 370 bin kilometrekare, aynı zamanda tarım ve hayvancılık üzerine gelişmiş bir ildir. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüz ölçümünün üçte biri, il merkezine bağlı Suveren Köyü'nün sınırları içindedir. Ayrıca Ağrı Dağı, ilin her köşesinden rahatlıkla görülebilmektedir. Ovamız üzerinde de çok çeşitli ürün yetiştirmekteyiz. Başlıca ürünlerimiz buğday, arpa, şekerpancarı, elma, kavun, karpuz, mısır, kayısı ve armuttur. Bizde Marmara Iğdırlılar Federasyonu olarak her yıl geleneksel hale getireceğimiz Kayısı Festivali’nin bu yıl ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Iğdır’dan çıktık ama toprağımızı, doğduğumuz yeri unutmadık” ifadesini kullandı.

“Darıca Belediyesi olarak her zaman STK’ların yanındayız”

Darıca Çınar Altı’nda güzel bir festivale ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz diyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Federasyon Başkanımız ve değerli ekibi gelenek ve göreneklerimizi, yaşadığımız şehre taşıma noktasında çok ciddi efor sarf ediyorlar. Iğdır’ın özelliklerini, yemeklerini Darıca’ya taşıma noktasında çok gayretliler. Bizler de Darıca Belediyesi olarak her zaman STK’ların yanında olduğumuzu hep ifade ediyoruz. Programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Milletvekili Çiler’den maç sözü

Alagöz Iğdırspor’un Trendyol 1. Lige yükselmesinde emeği olan herkesi kutluyorum diyen CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, şu ifadeleri kullandı: “Hz. Mevlanın çok güzel bir sözü vardır. "İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür ama aslında insanı insan yapan ağzından çıkan sözdür." Bende diyorum ki; Iğdırlılara sizde bir söz verin, Iğdırsporun maçına hep birlikte gidelim.”

Milletvekili Çiler, Bu tür etkinliklerin kentimize güzellik getireceğini ve sosyalleşmeye yardımcı olacağını diliyorum” dedi.

Milletvekili Tipioğlu: Iğdırspor’un 1. Lige yükselmesini tebrik etti

Çocukluğunda Iğdır’da kayısının çıkacağı sezonu hasretle beklediğini söyleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, “O sezon çıktığında kayısıya doyardık. Çocukluğumuzdaki o günleri yaşattığı için Iğdır Federasyon Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hem kayısı festivali hem de Iğdırsporun 1. Lige yükselmesi sebebiyle bütün Iğdırlıları tebrik ediyorum” diye konuştu. Daha önce federasyon tarafından gerçekleşen Iğdırlı Hasan Onbaşı etkinliğine katıldıklarını belirten Milletvekili Tipioğlu, “Iğdırlı Hasan Onbaşı, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin, sadakatin en büyük timsalidir. Iğdır 81 vilayetimizin olduğu gibi en nadide köşelerinden biridir. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin yaşandığı yerlerdendir” ifadesini kullandı. Milletvekili Tipioğlu, “Kudüs’ün son nöbetçisi Iğdırlı Hasan Onabşı’nın nöbet tuttuğu alanlar da bugün insanlık soykırımı, katliamı yaşanıyor. Tarihin her döneminde olduğu gibi nerede bir soykırım varsa o halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Milletine, mezhebine, memleketine bakmadan zulme uğrayan kim varsa bu aziz millet daima onların yanında olacaktır” dedi.

“Iğdır konumu bakımından önemli bir ilimizdir”

Türk bayrağının dalgalandığı her yer için mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Sizlerin bu birlik beraberliği Kars’tan, Iğdır’dan Ardahan’dan ses getirecek. Bir Iğdırlı olarak sizlerle gurur duyuyorum. Her şehrimiz muhteşemdir, yeryüzünde en güzel coğrafya bizimdir. Anadolu’nun muhteşem bir kültürü ve geçmişi vardır. Iğdır da konumu bakımından çok önemlidir. Azerbaycan, İran ve Ermenistan’a sınır komşudur. Allah nasip ederse de önümüzdeki dönem Türk dünyasına açılan kapı olacak. Ayrıca, muzaffer Türk ordusuna ve Cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan’ın Karabağ Savaşı’nda göstermiş oldukları destekten ve yardımdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Azerbaycan’da toprak bütünlüğü sağlanmışsa bu Türk ordusunun, Türk milletinin ve Türkiye’deki siyasi partilerin, 85 milyon Türk insanının sayesindedir. Yıllarca Ermeni mezaliminde birçok katliamlara maruz kalmış bölgemizde toplu mezarlar olmuştur. Bugün biz burada oturuyorsak, kardeşçe bütün siyasi partiler bir arada burada yan yana bulunuyorsak bu ordumuz sayesindedir. Türkiye’nin bugün sıkıntıları var ama büyük bir devletiz ve 85 milyon insanımız var. İnşallah el birliği ile sizlerden aldığımız destekle bunundan üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.