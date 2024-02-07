IHI DALGAKIRAN, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında

KOCAELİ / SÜHEM BEYAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.

IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresör 2019 - 2021 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 77. sıra ile listeye girdi.

IHI DALGAKIRAN Makine adına ödülü Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’dan IHI DALGAKIRAN Genel Müdürü Sayın Yakub Tüfekci aldı.

Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı. Buna göre, listede 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2019-2021 döneminde iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı düzeyine ulaştı. Yaş ortalaması 13,2 yıl olan söz konusu şirketlerin 71’i ihracat yapıyor. İlk 100’deki şirketler arasında Kocaeli'den de 3 firma yer buldu. Dilovası İMES OSB'de üretim yapan IHI Dalgakıran Makine San. ve Tic. A.Ş yüzde 264 büyüme ile 77'inci sırada ilk 100 firma arasında yer aldı.