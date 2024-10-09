İhracatçılar, rekabetçiliğini kaybediyor

HİLAL SÖNMEZ – MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Vali Gökmen Çiçek, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve Kumsmall AVM Başkanı Ercan Sarıkaya, ilçe belediye başkanları ve firma temsilcileri katıldı.

Programda konuşan AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer, 2023 yılında ülke ihracatı açısından en zorlu dönemlerden birini yaşadıklarını belirterek, “Bir yandan küresel ölçüde yaşanan enflasyon ve diğer yandan Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşının etkilerini gördük. Özellikle bölgemizi büyük oranda etkileyen deprem sebebiyle geçirilen zor günler altında sürdürülebilir ihracat yapmak ve pazar çeşitliliğimizi artırmak oldukça zordu. Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 8 milyar dolardı. Birliğimizin ihracatı ise 892 milyon dolar oldu” dedi. Kılıçer, ihracatı arttırmak için çalıştıklarını dile getirerek, yürütülen ekonomi politikalarının yakın gelecekte meyvelerini vermesini beklediklerini kaydetti.

Sanayici ve ihracatçı için 2024 yılının da çok parlak geçmediğini vurgulayan Kılıçer, “Ocak - Eylül dönemi birliğimizin ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 2 artış göstererek 652 milyon dolar oldu. Miktar bazında yüzde 12’lik artış izlendi. Tüm kesimlerde olduğu gibi sanayici ve ihracatçı için de 2024 yılı çok parlak geçmiyor. Üretim maliyetlerinin artışıyla birlikte rekabetçiliğimizi de kaybediyoruz. Üretim maliyetlerimize ek olarak dünya ticaretindeki daralma, bölgemizdeki sıcak gelişmeler, savaşlar, bölgesel tehditler, ihracat yollarındaki kısıtlar ve sonucunda navlun maliyetlerinde ortaya çıkan belirgin artık artışlar biz ihracatçıları zorluyor” diye konuştu.

“Ticari kartlarla taksit sınırlaması uzatılsın”

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türk mobilya sektörünü bugün olduğundan daha güçlü bir konuma taşıyacaklarını belirterek, “3,6 milyar dolara ulaşan ihracat hacmiyle ilk 10 ihracatçı şehrimizden biri olan Kayseri, mobilya ihracatımızın da yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Büyük ölçekli ve modüler üretime yönelme konusunda tüm Türkiye’ye örnek olan şehrimiz, yeni tasarımları ile tüketici beklentilerini karşılıyor ve kaliteyi ön planda tutarak yüksek standartlarda ürünler sunuyor” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç de, “İtalya, Almanya, İspanya’dan pazarı alan Türkiye biz buralara pazarı kaptırmaya başladık. Mobilyacılarımızın bir talebi var. Busines, iş kartları ve ticari kartlarla taksit sınırlamasının uzatılması gerekiyor. Bu bizim için ucuz finans kaynağı. Özellikle 9 aya yükseltilmesi talebimiz var” ifadelerini kullandı.

AKAMİB, ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi

AKAMİB 2023 yılı Kayseri İli İhracat Şampiyonları Töreninde sırasıyla şu markalar ödül aldı: İstikbal, Ceha Büro, Bellona, Kilim, Arkopa Ahşap, Modams, Dafnes, Parteks Kağıt, Medipax, Sunpa Orman Ürünleri, Mozzi Mobilya, İndole Mobilya, Yonpaş Orman Ürünleri, Mitsan Makine, İF Danışmanlık, Mondi, Madalyon Yatak Odası, M.Y.S. Dış Ticaret ve RİTAC Ahşap.

Törende ayrıca KİPAŞ ve Yataş markaları AKAMİB özel ödülünü aldı. AKAMİB 2023 yılı Niğde ili ihracat sıralamasında ise Tuğba Bıyık Kale Express Logistics birinci, Avşar Kimyevi ikinci ve MSN Reklam İnşaat Bilişim Mobilya Otomotiv Sanayi ise üçüncü oldu.