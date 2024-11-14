İki kat büyüyen Yapıcı Çelik, savunma sanayii projelerinde üretici olacak

MERSİN / EKONOMİ

Mersin’de faaliyetlerine 2019 yılında 100 metrekarelik bir atölyede başlayan, günümüzde ise 5.000 metrekarelik tesisinde bunker, silo, siklon, tank, gibi çelik konstrüksiyon ürünlerinin imalat ve montajını gerçekleştiren Yapıcı Çelik; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO3834-2, TS EN 1090-3 ve OHSAS 18001:2007 belgeli hizmetini sürdürüyor.

2023’ün ilk 9 ayında öz sermayesiyle gerçekleştirdiği yatırımlarla önceki yıla göre çalışma alanını yüzde 100 büyüten, üretim hattını yeni kesim tezgâhları ve ekipmanlarla güçlendiren Yapıcı Çelik, 6’sı beyaz yakalı 57 kişiye istihdam sağlıyor. Genç bir firma olmalarına karşın vizyoner yaklaşımlarla rekabet edebilir hale geldiklerini belirten Yapıcı Çelik Genel Müdürü Levent Yapıcı, “Bu yılın başında Fransa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatın dışında tamamen yurtiçindeki talepleri karşılıyoruz. Çimko Adıyaman tesis projesinde anahtar teslimi çalışıyoruz. Soda Sanayi ve ÇimSA gibi firmaların çözüm ortaklarından biriyiz. Basınçlı kaplarda seri üretime geçmek için gerekli ekipman ve altyapıya sahibiz. Devam eden belgelendirme sürecinin ardından bu alandaki etkinliğimizi artıracağız” dedi.

“Tecrübeyi pratiğe dökmenin zamanı geldi”

Sektörde kaynak konusundaki başarılı çalışmaları ve tamamı uluslararası sertifikalara sahip çalışanlarıyla öne çıktıklarını anlatan Levent Yapıcı, şu an yalnızca proje imalatı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Gelecekte şirket bünyesine kazandırılacak mühendislik ofisiyle proje-tasarım hizmeti vermek istediklerini dile getiren Levent Yapıcı, katma değeri yüksek projelerde yer almayı amaçladıklarına işaret ederek, “Kentimizde eksikliği hissedilen bu alanda atacağımız adımlarla sektördeki tecrübelerimizi katma değere dönüştüreceğiz. Edindiğim 14 yıllık deneyimimi daha efektif bir alanda pratiğe dökmenin zamanı geldi. 2024 yılı içerisinde imalatçı olarak savunma sanayii projelerinde yer alacağız. Yapıcı Çelik, yüksek katma değerli savunma sanayiinde mutlaka olacak” diye konuştu.

Başarı hikâyesiyle dikkat çekiyor

Firmasının kuruluş sürecinden de söz eden Levent Yapıcı, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra 2011 yılında işe başladığı firmada, mühendislik, bölüm şefliği ve fabrika müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu anlattı.

Şirketin aldığı işlerde eş zamanlı proje müdürlüğü yaptığını da kaydeden Levent Yapıcı, “Tecrübelerimi kendi şirketimde değerlendirmek için 4 yıl önce Yapıcı Çelik’i kurdum. Kısa sürede üretim hattı ve hayallerim 100 metrekarelik atölyeden taştı. Kurumsal işlerdeki performansımızla büyürken, Mersin’deki bir projenin 300 tonluk imalat ve montajındaki başarımız dönüm noktası oldu. Proje, o dönemki kapasitemizin 5-6 katı büyüklüğündeydi. Büyük bir cesaretle şimdiki işyerimizin bir bölümünü kiraladım. Projeyi sıfır hatayla kısa sürede teslim etmemiz bugüne erişmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Hedef büyük, inanç tam

Yapıcı Çelik Genel Müdürü Levent Yapıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ülkenin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği ‘TOBB Türkiye 100’ listesinde gelecek yıl mutlaka yer alacaklarına olan inancını dile getirdi. İç pazardaki başarılarını ihracata da yansıtmak istediklerinin altını çizen Levent Yapıcı, “Avustralya ve Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor. Avustralya ile önümüzdeki süreçte mutlaka çalışacağız. Her çelikçi Almanya’ya ihracat yapabilir. Biz de onlardan biri olacağız. Çimento sektöründe teknolojisiyle başı çeken Almanya’nın işçilik ve üretim kanadını besleyebiliriz” dedi.