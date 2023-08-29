İMES OSB kadın ve gençlerle sanayiye güç katıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

İMES OSB Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Aziz Onur Aladağ, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet üyeleri, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici katıldı.

İmza töreninde konuşan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tokkan bölgenin gelişimi ve güncel faaliyetlerine değerlendirmelerinin ardından proje hakkında açıklamalarda bulundu: “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’mızın destekleriyle bölgemizde örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEB) kapsamında İMES OSB Kadınlar ve Gençlerle Sanayinin Gücüne Güç Katıyor Projesi’nin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 50 dezavantajlı kadın ve genç personel adayı İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz çatısı altında 1 yıllık bir eğitim programına dahil olacaklar.” dedi.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin varlığı, SOGEP projemizin de altyapısını oluşturdu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Marka Proje Uygulama Birim Başkanı Aziz Onur Aladağ ise “2020’de sözleşmesini imzaladığımız ve bugün tam anlamıyla çalışarak bölgeye ve firmalara hizmet eden İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin varlığı, SOGEP projemizin de altyapısını oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

“Üniversitemizin bir ayağı da hizmet ortaya koyabilmek”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş “Üniversitemizin bir ayağı da hizmet ortaya koyabilmek. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi ve İMES OSB gibi kurumlarla böyle bir projede yer almak istediğimizi en başından belirttik. Bizler eleman yetiştiriyoruz akademik anlamdaki bu kazanımın sizlerin sektörel bilgi ve becerileriyle tamamlanması gerekmektedir.” dedi.

“İstihdama ve teknolojiye yönelik projeleri önemsiyoruz”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk bu tip projelerin önemine vurgu yaptı: “İstihdama ve teknolojiye yönelik projeleri önemsiyoruz. Görüyoruz ki sanayicilerimiz her alanda olduğu gibi bu alanda da lokomotif görevi görmeye devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi olarak bu projelere öncülük ettiğiniz için İMES OSB’mize teşekkür ediyor, projemizin bölgemize ve Kocaeli’mize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İMES OSB’nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle hayata geçirdiği İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, bölgenin önemli nitelikli endüstriyel istihdam oluşturma, AR – GE, danışmanlık ve imalat merkezlerinden biri haline geldi. Mevcut eğitim ve imalat kapasitesini her geçen gün arttıran merkez, bu yıl SOGEP projesine ev sahipliği yapıyor. Yılda 2000’den fazla personel ve personel adayının eğitim gördüğü merkez, SOGEP projesi kapsamında toplamda 50 dezavantajlı kadın ve gencin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Bunun yanı sıra proje kapsamında eğitim gören personel adaylarına İMES OSB firmaları tarafından işe alımlarda öncelik sağlanacak.