İsra Endüstriyel Kimya’dan sanayi işletmelerine tam destek

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de 2003’ten bu yana faaliyet gösteren Hakan Nazoğlu tarafından 2015 yılında kurulan İsra Endüstriyel Kimya; talaşlı imalat, gıda, tekstil ve demir çelik sektöründeki firmaların ekipman bakımı için kullandığı sıvı, gres, pasta, yağlayıcı toz ve sprey yağlama malzemeleri üretimindeki lider markalardan Eralube, Molyduval, BVA Advanced, Oelheld, Oest, Lubra ve Renite’nin Türkiye Distribütörü Ersa Endüstriyel Yağlar’ın bölge bayiliğini yürütüyor. Maliyetleri düşürme, kaliteyi artırma ve uluslararası rekabet gücünü kaybetmeme noktasında sektöre ve tedarikte bulunduğu 100’e yakın firmaya önemli katkılar sağlayan İsra Endüstriyel Kimya, makine yağlama şemalarını, makine üreticilerinin öngörülerini ve önerilerini işletme şartlarıyla birleştirip, yüksek performans ürünleri işletmelere en ekonomik ticari şartlarla pazarlıyor.

Şartlara ve ortama özel yağ önerisi

Müşterilere daha hızlı hizmet verebilmek için stoklu çalıştıklarını belirten İsra Endüstriyel Kimya Genel Müdürü Hakan Nazoğlu, tüketicinin sorunlarını çözmeye dönük bir çalışma sistemiyle hareket ettiklerini söyledi. Alıcı firmaların yüksek verim elde etmesi için çalışılan noktaya ve şartlara özel ürün önerisinde bulunduklarını dile getiren Hakan Nazoğlu, “Varillerden kovalara ve gramajlı tüplere kadar bin adetin üzerinde ürün çeşidimiz mevcut. Direkt olarak fabrikadan yüksek tonajlı toptan alımlar yaptığımız için perakende satışlarımız daha uygun fiyatlarda seyrediyor. Firma olarak yardıma ihtiyaç duyan her kurum ve kuruluşa danışmanlık desteği sağlamaya hazırız” dedi.